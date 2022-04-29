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SON DAKİKA DEPREMLER! Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? 29 Nisan 2022 Kandilli deprem listesi!

29.04.2022 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DAKİKA DEPREMLER listesi ve 29 Nisan 2022 Cuma günü için TC. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak edildi. Çorum, Osmaniye, Erzurum, Denizli, Bursa gibi illerimizin yanı sıra 29 Nisan Cuma günü Akdeniz'de de sarsıntı gerçekleştiği kaydedildi. Peki 29 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? İşte detaylar...

SON DAKİKA DEPREMLER! Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? 29 Nisan 2022 Kandilli deprem listesi!

SON DAKİKA DEPREMLER listesi ile Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi'nin 29 Nisan Cuma (bugün) için yaptığı açıklamanın ayrıntıları merak konusu oldu. Çorum, Osmaniye, Erzurum, Denizli, Bursa gibi illerimizde ve Akdeniz'de sarsıntı gerçekleştiği öğrenilirken, bulundukları illerde sarsıntı hisseden kişiler deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. 29 Nisan 2022 Cuma günü için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıklaması ile Kandilli deprem listesi ve ayrıntılar haberimizde...

29 NİSAN DEPREM Mİ OLDU?

2022.04.29 05:52:02 41.1720 34.4827 2.5 -.- 2.0 -.- KARAKESE-KARGI (CORUM) İlksel
2022.04.29 05:37:46 37.0697 36.1887 5.0 -.- 1.8 -.- AKYAR-(OSMANIYE) İlksel
2022.04.29 05:25:11 39.9618 42.2237 5.0 -.- 2.5 -.- YARBOGAZ-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2022.04.29 05:15:51 36.0112 27.2597 7.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.29 04:18:59 37.8473 29.2742 11.3 -.- 1.5 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2022.04.29 03:57:08 37.0565 28.4175 6.9 -.- 1.8 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.29 03:36:33 37.8813 29.2593 5.0 -.- 1.9 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2022.04.29 02:50:55 37.2035 30.5867 1.1 -.- 1.6 -.- KARAVELILER-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2022.04.29 01:33:05 37.0005 27.7225 5.0 -.- 2.2 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2022.04.29 01:15:52 37.0490 28.4207 8.3 -.- 1.8 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.29 01:12:04 37.8548 26.9217 6.1 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.29 00:22:39 36.9787 27.6582 5.6 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.29 00:12:28 37.0237 28.3172 8.2 -.- 1.4 -.- GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi Çorum
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