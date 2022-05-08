SON DAKİKA DEPREMLER! Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? 8 Mayıs 2022 Kandilli deprem listesi!

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi'nin 8 Mayıs Pazar (bugün) için yaptığı açıklamanın ayrıntıları merak konusu oldu. Kütahya, Muğla, Düzce ve Burdur sarsıntı gerçekleştiği öğrenilirken, bulundukları illerde sarsıntı hisseden kişiler deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. 8 Mayıs 2022 Pazar günü için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıklaması ile Kandilli deprem listesi ve ayrıntılar haberimizde...

8 MAYIS DEPREM Mİ OLDU?

08.05.2022 11:24:30 AFAD 38.4480 25.5146 7.18 ML 2.1 - - - - Ege Denizi, 65.12 km. Çesme (Izmir)

08.05.2022 09:55:19 AFAD 36.4216 27.8968 6.78 ML 1.5 - - - - Ege Denizi, 16.37 km. Marmaris (Mugla)

08.05.2022 08:22:01 AFAD 39.0525 29.6205 15.15 ML 1.3 Türkiye Kütahya Gediz

08.05.2022 08:12:51 AFAD 37.0265 28.3745 7.00 ML 1.1 Türkiye Mugla Ula

08.05.2022 08:11:09 AFAD 40.7613 30.9791 7.00 ML 1.2 Türkiye Düzce Gölyaka

08.05.2022 07:50:35 AFAD 37.1058 28.3445 6.82 ML 1.3 Türkiye Mugla Mentese

08.05.2022 07:19:34 AFAD 37.0536 28.3266 7.01 ML 1.3 Türkiye Mugla Ula

08.05.2022 07:12:27 AFAD 36.9286 27.8173 7.00 ML 1.4 Türkiye - - - Gokova Korfezi, 7.56 km. Milas (Mugla)

08.05.2022 06:53:07 AFAD 37.6770 29.7696 17.46 ML 1.6 Türkiye Burdur Yesilova

08.05.2022 06:45:43 AFAD 35.9525 29.3908 32.03 ML 1.8 - - - - Akdeniz, 23.64 km. Kas (Antalya)



