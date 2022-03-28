Son dakika depremler: En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 28 Mart 2022 Pazartesi

28 Mart Pazartesi gününün son depremler listesi Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Bingöl, Balıkesir, Sivas, İzmir gibi illerimizin yanı sıra Yunanistan'da da sarsıntı gerçekleşti. Birçok ilimizde gün içerisinde meydana gelen sarsıntılar sonrası En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? Büyüklüğü ne? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 28 Mart 2022 Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve ayrıntılar haberimizde...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2022.03.28 11:22:34 39.0912 42.1497 5.0 -.- 3.3 3.5 ARAKONAK-BULANIK (MUS) İlksel

2022.03.28 09:37:48 40.4465 33.1428 8.3 -.- 1.8 -.- KOSRELIK-CUBUK (ANKARA) İlksel

2022.03.28 08:39:43 36.0840 31.1717 9.9 -.- 3.1 3.2 AKDENIZ İlksel

2022.03.28 08:38:13 37.0043 28.3860 2.4 -.- 1.4 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.28 07:46:14 40.9380 33.8322 17.4 -.- 2.3 -.- DAGARDI-TOSYA (KASTAMONU) İlksel

2022.03.28 07:44:31 39.8743 41.4027 8.7 -.- 2.4 -.- GERDEKKAYA-PASINLER (ERZURUM) İlksel

2022.03.28 07:12:00 39.8470 39.0653 5.6 -.- 2.4 -.- CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel

2022.03.28 06:55:27 37.0498 28.4450 5.0 -.- 1.0 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.28 06:51:27 39.2243 40.2182 8.5 -.- 2.0 -.- ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) İlksel

2022.03.28 06:17:54 39.4843 27.8475 3.0 -.- 1.8 -.- TURKALI-(BALIKESIR) İlksel

2022.03.28 06:06:45 38.4275 23.4835 5.0 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.03.28 04:58:51 37.0343 28.3913 5.0 -.- 1.0 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.28 04:49:39 36.2290 29.1607 27.5 -.- 1.4 -.- GELEMIS-KAS (ANTALYA) İlksel

2022.03.28 04:39:00 39.3982 37.5600 5.0 -.- 2.5 -.- TATLIPINAR-KANGAL (SIVAS) İlksel

2022.03.28 04:08:29 38.2487 27.8900 5.2 -.- 1.5 -.- KOSELER-ODEMIS (IZMIR) İlksel

2022.03.28 03:34:19 38.3225 38.8917 21.2 -.- 2.4 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel

2022.03.28 02:41:01 39.4017 37.5958 1.4 -.- 1.8 -.- ELALIBEY-KANGAL (SIVAS) İlksel

2022.03.28 02:09:59 38.3103 38.8623 19.5 -.- 1.9 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.03.28 01:59:17 37.0328 28.3893 1.8 -.- 1.0 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.28 01:48:36 38.0467 27.2718 13.2 -.- 1.4 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR) İlksel

2022.03.28 01:30:23 36.1650 28.4348 12.7 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.



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Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

