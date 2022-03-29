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Son dakika depremler: En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 29 Mart 2022 Salı

29.03.2022 06:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi Kandilli Rasathanesi'nin web sitesinde her gün güncel olarak paylaşılıyor. Erzurum, Balıkesir, Çanakkale, Bolu, Erzincan, Afyonkarahisar ve Aydın gibi bazı illerimizde sarsıntı meydana geldi. Bu kapsamda haftanın ikinci gününde de en son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? Büyüklüğü ne? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 29 Mart 2022 Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Son dakika depremler: En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 29 Mart 2022 Salı

29 Mart Salı gününün son depremler listesi Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde paylaşıldı. Erzurum, Balıkesir, Çanakkale, Bolu, Erzincan, Afyonkarahisar ve Aydın gibi bazı illerimizde sarsıntı gerçekleşti. Bu illerde yaşayanlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki en son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? Büyüklüğü ne? 29 Mart 2022 Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve ayrıntılar haberimizde...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2022.03.29 06:10:34 39.8862 41.5733 9.0 -.- 1.8 -.- TASAGIL-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2022.03.29 05:09:15 39.4677 27.8297 7.4 -.- 1.8 -.- TASPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2022.03.29 04:12:37 40.3427 27.2752 14.9 -.- 1.3 -.- CINARKOPRU-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2022.03.29 03:37:28 40.8768 31.6902 5.2 -.- 1.5 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2022.03.29 02:19:32 40.0343 39.0032 4.6 -.- 2.5 -.- GAZIPINARI-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2022.03.29 00:46:35 37.8887 29.8290 9.3 -.- 1.1 -.- SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.03.29 00:11:52 37.9362 27.6178 5.4 -.- 2.3 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi Bolu Çanakkale
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