Son dakika depremler: En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 29 Mart 2022 Salı

29 Mart Salı gününün son depremler listesi Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde paylaşıldı. Erzurum, Balıkesir, Çanakkale, Bolu, Erzincan, Afyonkarahisar ve Aydın gibi bazı illerimizde sarsıntı gerçekleşti. Bu illerde yaşayanlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki en son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? Büyüklüğü ne? 29 Mart 2022 Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve ayrıntılar haberimizde...
2022.03.29 06:10:34 39.8862 41.5733 9.0 -.- 1.8 -.- TASAGIL-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2022.03.29 05:09:15 39.4677 27.8297 7.4 -.- 1.8 -.- TASPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2022.03.29 04:12:37 40.3427 27.2752 14.9 -.- 1.3 -.- CINARKOPRU-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2022.03.29 03:37:28 40.8768 31.6902 5.2 -.- 1.5 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2022.03.29 02:19:32 40.0343 39.0032 4.6 -.- 2.5 -.- GAZIPINARI-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2022.03.29 00:46:35 37.8887 29.8290 9.3 -.- 1.1 -.- SARIKAVAK-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.03.29 00:11:52 37.9362 27.6178 5.4 -.- 2.3 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:
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