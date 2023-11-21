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SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ 21 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı!

21.11.2023 06:46 | Son Güncelleme:
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Son depremler listesi 21 Kasım 2023 Salı gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. 21 Kasım 2023 Salı günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan veriler sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından inceleniyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte 21 Kasım 2023 Salı günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ 21 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 21 Kasım 2023 Salı günü sarsıntı gerçekleşen illerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi internette "21 Kasım 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 21 Kasım 2023 Salı günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (21 KASIM 2023)

2023.11.21 06:25:25 37.2118 37.0112 7.2 -.- 1.1 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.11.21 06:05:01 37.1273 36.0365 5.4 -.- 1.1 -.- TATARLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.11.21 05:54:44 38.0040 36.6618 17.5 -.- 1.1 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.21 04:55:45 39.6438 32.9343 6.5 -.- 1.6 -.- BEYNAM-BALA (ANKARA) İlksel
2023.11.21 04:39:41 38.1298 37.7260 5.0 -.- 2.4 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.21 04:21:21 36.9475 36.1970 5.0 -.- 1.3 -.- ERZIN (HATAY) İlksel
2023.11.21 04:01:23 37.8468 36.3382 5.9 -.- 1.8 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.21 03:57:15 38.0820 37.4452 5.0 -.- 1.5 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.21 03:42:29 38.6925 30.6725 5.2 -.- 1.6 -.- KARAARSLAN-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.11.21 03:13:01 39.8565 28.7592 6.3 -.- 1.4 -.- GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) İlksel
2023.11.21 02:41:24 38.3612 37.5222 1.3 -.- 1.5 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.21 02:04:31 38.0923 36.6437 5.4 -.- 1.2 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.21 01:56:11 36.9827 27.7420 8.2 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.21 01:48:47 38.0858 26.2832 1.0 -.- 1.2 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.21 00:46:44 37.4917 37.0468 5.0 -.- 1.2 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.21 00:19:56 37.6522 35.3602 9.9 -.- 1.5 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.11.21 00:02:00 38.6657 43.2095 5.4 -.- 3.4 3.6 MOLLAKASIM-(VAN) İlksel

deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

deprem

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Günün önemli manşetleri


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