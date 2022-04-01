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Son dakika depremleri: 1 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? 1 Nisan 2022 Cuma

01.04.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika depremleri 1 Nisan Cuma (bugün) yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından günün ilk saatlerinden bu yana araştırılıyor. Muğla, Malatya, Afyonkarahisar ve Konya gibi illerimizde sarsıntı gerçekleşti. Peki 1 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? İşte 1 Nisan 2022 Cuma son dakika depremler listesi...

Son dakika depremleri: 1 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? 1 Nisan 2022 Cuma

Son dakika depremleri haftanın beşinci gününde de bulundukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgiye göre; Muğla, Konya ve Afyonkarahisar gibi illerimizde sarsıntı gerçekleşti. 1 Nisan deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. 1 Nisan 2022 Cuma son dakika depremler listesi ve ayrıntılar haberimizde.

1 NİSAN DEPREM Mİ OLDU?

01.04.2022 05:41:56 AFAD 37.0740 28.3653 7.00 ML 1.3 Türkiye Mugla Ula

01.04.2022 05:32:55 AFAD 38.2096 38.7508 4.21 ML 1.2 Türkiye Malatya Pütürge

01.04.2022 05:19:12 AFAD 38.2088 38.7298 8.78 ML 1.6 Türkiye Malatya Pütürge

01.04.2022 05:04:14 AFAD 38.6723 30.9450 7.01 ML 1.9 Türkiye Afyonkarahisar Bolvadin

01.04.2022 04:32:44 AFAD 38.5205 31.9568 7.01 ML 1.1 Türkiye Konya Ilgin

01.04.2022 04:19:36 AFAD 38.5341 31.9476 4.99 ML 1.1 Türkiye Konya Ilgin

01.04.2022 03:11:36 AFAD 38.6586 33.5721 7.03 ML 2.1 Türkiye Aksaray Eskil

01.04.2022 02:18:49 AFAD 40.3221 27.1818 7.00 ML 2.8 Türkiye Çanakkale Biga

01.04.2022 00:16:30 AFAD 37.9536 29.1708 11.03 ML 1.1 Türkiye Denizli Pamukkale

31.03.2022 23:50:22 AFAD 37.0090 28.3903 7.00 ML 1.4 Türkiye Mugla Ula

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deprem kandilli rasathanesi
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