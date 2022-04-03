Son dakika depremleri: 3 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? 3 Nisan 2022 Pazar

Son dakika depremleri haftanın yedinci gününde de bulundukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgiye göre; Muğla, Konya ve Adana gibi illerimizde sarsıntı gerçekleşti. 3 Nisan deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. 3 Nisan 2022 Pazar son dakika depremler listesi ve ayrıntılar haberimizde.

3 NİSAN DEPREM Mİ OLDU?

03.04.2022 09:15:40 AFAD 36.9431 27.8140 7.00 ML 1.5 Türkiye - - - Gokova Korfezi, 5.92 km. Milas (Mugla)

03.04.2022 08:54:51 AFAD 38.5203 31.9465 7.00 ML 1.2 Türkiye Konya Ilgin

03.04.2022 08:47:11 AFAD 37.0678 28.3816 7.00 ML 1.0 Türkiye Mugla Ula

03.04.2022 08:12:47 AFAD 39.5931 26.0673 7.47 ML 1.9 - - - - Ege Denizi, 3.30 km. Ayvacik (Çanakkale)

03.04.2022 08:12:14 AFAD 38.5413 31.9413 7.00 ML 1.2 Türkiye Konya Yunak

03.04.2022 08:09:23 AFAD 38.5153 31.9608 7.11 ML 1.7 Türkiye Konya Ilgin

03.04.2022 07:17:32 AFAD 40.4343 26.3761 7.06 ML 2.0 Türkiye - - - Saros Korfezi, 3.30 km. Gelibolu (Çanakkale)

03.04.2022 05:21:58 AFAD 37.2663 35.4270 7.00 ML 2.1 Türkiye Adana Imamoglu

03.04.2022 03:01:44 AFAD 40.8233 28.1940 7.00 ML 1.9 - - - - Marmara Denizi, 25.01 km. Marmaraereglisi (Tekirdag)

03.04.2022 01:39:29 AFAD 37.8308 26.9440 7.04 ML 1.9 - - - - Ege Denizi, 16.60 km. Kusadasi (Aydin)

