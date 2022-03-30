Son dakika depremleri: 30 Mart deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde oldu? 30 Mart 2022 Çarşamba

Son dakika depremleri haftanın üçüncü gününde de yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi Muğla, Ağrı, Sivas, Isparta gibi illerde sarsıntı gerçekleştiğini duyurdu. 30 Mart deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. 30 Mart 2022 Çarşamba son dakika depremler listesi ve detaylar haberimizde.

30 MART DEPREM Mİ OLDU?

2023.2022.03.30 05:22:26 37.0175 28.3712 7.6 -.- 2.3 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.03.30 04:45:09 38.9415 42.8252 7.2 -.- 1.5 -.- DIZGINKALE-PATNOS (AGRI) İlksel

2022.03.30 02:30:30 39.1167 36.0737 5.0 -.- 2.9 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2022.03.30 01:42:02 38.3702 31.0160 2.4 -.- 1.1 -.- KIRKBAS-YALVAC (ISPARTA) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

