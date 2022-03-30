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Son dakika depremleri: 30 Mart deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde oldu? 30 Mart 2022 Çarşamba

30.03.2022 06:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika depremleri bulundukları illerde sarsıntı hisseden vatandaşların internette yaptıkları aramalar sonrası günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 30 Mart Çarşamba (bugün) Muğla, Ağrı, Sivas, Isparta gibi illerimizde sarsıntı meydana geldi. Peki 30 Mart deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde oldu? İşte son dakika depremler listesi...

Son dakika depremleri: 30 Mart deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde oldu? 30 Mart 2022 Çarşamba

Son dakika depremleri haftanın üçüncü gününde de yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi Muğla, Ağrı, Sivas, Isparta gibi illerde sarsıntı gerçekleştiğini duyurdu. 30 Mart deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. 30 Mart 2022 Çarşamba son dakika depremler listesi ve detaylar haberimizde.

30 MART DEPREM Mİ OLDU?

2023.2022.03.30 05:22:26 37.0175 28.3712 7.6 -.- 2.3 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.30 04:45:09 38.9415 42.8252 7.2 -.- 1.5 -.- DIZGINKALE-PATNOS (AGRI) İlksel
2022.03.30 02:30:30 39.1167 36.0737 5.0 -.- 2.9 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2022.03.30 01:42:02 38.3702 31.0160 2.4 -.- 1.1 -.- KIRKBAS-YALVAC (ISPARTA) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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