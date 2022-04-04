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Son dakika depremleri: 4 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? 4 Nisan 2022 Pazartesi

04.04.2022 06:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika depremleri 4 Nisan Cumartesi (bugün) bulundukları illerde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Adıyaman, Muğla, Bolu gibi illerimizin yanı sıra Akdeniz'de de sarsıntı gerçekleşti. Peki 4 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? İşte 4 Nisan 2022 Pazartesi son dakika depremler listesi...

Son dakika depremleri: 4 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? 4 Nisan 2022 Pazartesi

Son dakika depremleri haftanın ilk gününde bulundukları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgiye göre; Adıyaman, Muğla, Bolu gibi illerimizin yanı sıra Akdeniz'de de sarsıntı gerçekleşti. 4 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. 4 Nisan 2022 Pazartesi son dakika depremler listesi ve detaylar haberimizde.

4 NİSAN DEPREM Mİ OLDU?

2022.04.04 03:39:39 37.8878 37.7640 8.0 -.- 1.6 -.- KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2022.04.04 03:37:38 36.5358 25.5957 20.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.04 03:35:32 39.6878 26.0573 9.3 -.- 1.6 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.04 03:24:20 37.0748 28.3985 4.6 -.- 1.5 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.04 03:18:11 40.7088 31.5095 10.0 -.- 1.7 -.- GOLKOY-(BOLU) İlksel
2022.04.04 03:09:27 38.1128 38.4228 5.8 -.- 1.7 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2022.04.04 03:01:17 37.0700 28.3880 13.1 -.- 1.4 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.04 02:45:30 37.0893 28.4123 10.3 -.- 1.5 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.04 02:42:29 35.8473 29.2148 18.9 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.04 00:57:37 36.3797 28.7097 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.04 00:54:17 36.3862 28.7103 1.1 -.- 3.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.04 00:06:33 40.8892 31.6218 23.6 -.- 1.6 -.- YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi Adıyaman Muğla
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