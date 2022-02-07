HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı

Son Dakika: Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı

07.02.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıkladı. Büyükuncu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalanması sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımı büyük tepki çekmişti.

Son Dakika: Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı

Son dakika haberine göre Koronavirüs olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili suç içerikli paylaşımları tespit edilen eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır" denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığına ilişkin suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabında suç içerikli paylaşımları tespit edilen Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

DAİMİ HAK MAHRUMİYETİ ALMIŞTI

Derya Büyükuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yönelik sosyal medyadaki paylaşımı sonrası Türkiye Yüzme Federasyonu'nca "daimi hak mahrumiyeti" cezası alması kararlaştırılmıştı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kar yağışı yüzünden elektriksiz kalan Isparta'ya bir kar daha geliyorKar yağışı yüzünden elektriksiz kalan Isparta'ya bir kar daha geliyor
6 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı6 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
Simpsonlar yine gündem oldu! Görenler şaşkınlığını gizleyemediSimpsonlar yine gündem oldu! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonluk sefalet! Lüks villanın başına gelmeyen kalmadı

Milyonluk sefalet! Lüks villanın başına gelmeyen kalmadı

Esnaf faturasını cama astı gören inanamadı! İstanbul’da dikkat çeken görüntüler

Esnaf faturasını cama astı gören inanamadı! İstanbul’da dikkat çeken görüntüler

"Ağır oldu, farkındayız" deyip tarih verdi

"Ağır oldu, farkındayız" deyip tarih verdi

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen akım! Ölüme kadar götürüyor

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen akım! Ölüme kadar götürüyor

Gürsel Tekin'le evlendi! Ünlü sunucudan ilk hamle

Gürsel Tekin'le evlendi! Ünlü sunucudan ilk hamle

Son seçim anketi çok konuşulacak! AK Parti, CHP’nin gerisinde…

Son seçim anketi çok konuşulacak! AK Parti, CHP’nin gerisinde…

İlginizi Çekebilir

'Escort' polemiğinden sonra olay sözler

'Escort' polemiğinden sonra olay sözler

Sinirlenince lüks arabasında poz verip...

Sinirlenince lüks arabasında poz verip...

Evli ve çocuklu çıktı! Sosyal medya yıkıldı

Evli ve çocuklu çıktı! Sosyal medya yıkıldı

Final iddiası! Hayranları üzülecek

Final iddiası! Hayranları üzülecek

Batılı dans figürlerini affetmedi! Dans öğretmeni tutuklandı

Batılı dans figürlerini affetmedi! Dans öğretmeni tutuklandı

Rus mafyası peşini bırakmadı! Ses kayıtlarından sonra...

Rus mafyası peşini bırakmadı! Ses kayıtlarından sonra...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.