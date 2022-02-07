Son Dakika: Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı

Son dakika haberine göre Koronavirüs olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili suç içerikli paylaşımları tespit edilen eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır" denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığına ilişkin suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabında suç içerikli paylaşımları tespit edilen Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

DAİMİ HAK MAHRUMİYETİ ALMIŞTI

Derya Büyükuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yönelik sosyal medyadaki paylaşımı sonrası Türkiye Yüzme Federasyonu'nca "daimi hak mahrumiyeti" cezası alması kararlaştırılmıştı.

DHA

