Son dakika: Destekçileri ülkeyi birbirine katmıştı! Irak'ta kritik gelişme: Es-Sadr veda etti

Son dakika haberi: Mukteda es-Sadr, siyasete veda etti! Şii dini ve siyasi lider Sadr, 3 Ağustos'ta parlamentonun feshedilmesi ve erken seçime gidilmesi çağrısında bulunmuş, daha sonra da çağrısını yineleyerek yargının müdahalesiyle Meclis'in feshini talep etmişti. Mukteda es-Sadr, ülkedeki karmaşayı değiştirebilecek bir hamleye imza attı. Es-Sadr, siyasetten tamamen çekildiğini duyurdu.

"HEPSİNİ KAPATMA KARARI ALDIM"

Şii dini ve siyasi lider Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi işleri bıraktığımı ve siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum. Babamın mezarı, tarihi eser kurumuyla Sadr ailesinin müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldım." ifadesini kullandı.

Açıklamasında, İran'da ikamet eden ve dün "mercilik görevine son verdiğini" duyuran Iraklı Şii dini mercilerden Ayetullah Kazım el-Hairi'yi de eleştiren Sadr, Hairi'nin mercilikten çekilme kararını kendi iradesiyle almadığını savundu.

Irak'ta Sadr'a bağlı politbüro başta olmak üzere siyasi, ekonomik ve askeri kurumlar bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr, hükümeti kuramayınca siyasetten çekilmişti. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi olan Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurmuştu.

Mukteda es-Sadr destekçileri, İran destekli Şii Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Sudani'yi protesto etmek için başkent Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'yi basarak meclis binasına girmişti. Protestocular, meclis binasında süresiz oturma eylemi başlatmıştı.

Irak Sağlık Bakanlığı yaşanan olaylarda aralarında asker ve sivillerin bulunduğu 100'ün üzerinde kişinin yaralandığını duyurmuştu. (AA)

