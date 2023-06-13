SON DAKİKA | Devlet Bahçeli'den dikkat çeken sözler! 'Yaklaşan hesap gününü de dört gözle bekliyoruz'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında ilk grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Kiralık anket şirketlerinin kuyruklu yalanlarını ezip geçtik. Çöktü dediler dimdik doğrulduk" diye konuştu. "100 maddelik anayasa teklifimiz hazırdır" diyen Bahçeli, "Teklif maddelerimiz müzakere edilmek için hazırdır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

"BU KÖKLEŞEN İSTİKRARIN SOMUT BİR YANSIMASIDIR"

Birinci yasana yılının birinci grup toplantısına hepinizi hürmetle selamlıyorum. Milletvekili seçilen siz değerli arkadaşlarımı ayrı ayrı kutluyorum. TBMM'nin bu yeni yasama dönemi ülkemize, milletimize ve demokrasimize hayırlı olmasını diliyorum. Üstlendiğiniz tarihi sorumluluğun hakkını vereceğinize inanıyorum.

Bildiğiniz gibi 14 Mayıs'ta yapılan milletvekili seçimlerinin kesin sonuçları 30 Mayıs'ta ilan edilmiştir. TBMM üyeleri olarak millet hizmetine başlayarak namuz ve şeref üzerine ettiğimiz yemin paha biçilemez. Tam tersi davranışlar bu yeminin sembolik bir seremoniye dönüşmesine yol açacaktır.

28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur Cumhurbaşkanı seçimlerinden 6 gün sonra kabinenin açıklanması mühim bir gelişmedir. Bu kökleşen istikrarın somut bir yansımasıdır. Kurulamayan koalisyon hükümetlerinden ne iz ne de eser kalmıştır. Parlamenter Sisteme dönüş hayalde kalmıştır.

"DEMOKRASİMİZE BAHAR HAVASI GETİRMİŞTİR"

Bu seçimleri referandum olarak gösteren partiler tarihin yanlış yerinde kalmış ve kaybetmişlerdir. Türk milleti, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ortaya çıkan kabineye güvenmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin avantajları, siyaset ve demokrasimize bahar havası getirmiştir. Parlamenter Sisteminin sorun üreten mahsurları giderilmiş, Türkiye ayak bağlarından kurtulmuştur. Çok açıktır ki bu başarı Türk milletinin kutlu iradesiyle olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin düzeltilmesi gereken yerleri varsa bunun için gereğini yaparız.

Önümüzdeki dönem Türk ve Türkiye Yüzyılı dönemine ulaşma dönemidir. Devlet ve milletiyle hep birlikte Türkiye kararıyla her meselenin üstünden gelecek her şey milletimizde vardır. Milletin iradesinin üstünde bir irade olamayacaktır.

Küresel mihrakların arkasına saklanıp masaya oturanlar yalana gömülmüş ve yıkılmıştır. Terör örgütleriyle yol yürüyenler akıntıya karşı sürekli kürek çekmiş ve sandığın dibini boylamışlardır.

"MHP ALDIĞI OY ORANI İLE ŞEYTANİ PLANLARI ALTÜST ETMİŞTİR"

Değerli arkadaşlar konuşmanın bu aşamasında 14 Mayıs öncesi partimize yapılan azgınlaşmış kara kampanyalara temas etmeliyim. MHP aldığı oy oranı ile şeytani planları altüst etmiştir. Partimiz 50 vekil ile kilit bir konuma gelmiştir. Hiç şüpheniz olmasın ki yerimizde sayamayız. Her zaman daha fazlasına sahip olmalıyız bunun için insan üstü emek harcamalıyız. 4 Eylül 2021'den itibaren adım adım 2023'e hazırlık yaptık. Dünya siyasetinde bu kadar suçlamaya haksızlığa kalıp da ayakta durabilen ikinci bir partiden asla bahsedilemeyecektir. Türk milliyetçiliği kritik dönemde üstlendikleri görevin bilincinde. Tarihin bir davanın bugünkü temsilcileri olarak taşıdığımız kutsal emaneti koruyup gelecek nesillere aktarmak her birimizin gayesi olmalıdır. Yarına odaklanmışken geçmişi inkar edemeyiz.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN TEKLEMESİ İÇİN HER TÜRLÜ İĞRENÇ YOLA BAŞVURULMUŞTUR"

Siyaset sırf oturulacak koltuk, ulaşılacak makan arayışı değildir. Siyaset akıl, ahlak ve fikir hazinesine erişmiş olanlar için bir erdem sahasıdır. Tarlası sırtında dolaşanlar, tipi vursa da etkilenmeyenler için fikir mücadelesi diye bir şey olmayacaktır. MHP'nin yüreksizlerle, siyasi devşirmelerle ne bugün ne de gelecekte işi olmayacaktır. Bir zamanlar aramızda bulunanlar davamız üstünden at pazarlığı ve siyaset cambazlığı yapmaları kendi çürümeleridir. Verdiğimiz mücadelenin büyüklüğünü anlamak için dayandığımız zorluklara bakılması yeterli olacaktır. Cumhur İttifakı'nın teklemesi için her türlü iğrenç yola başvurulmuştur. Ülkemizin kaynaklarında gözü olanların baskı ve dayatmaları birer birer aşılmıştır. Cumhur varlığını korumuştur. Cumhur İttifakı, TBMM'de üstünlüğü gene kazanmıştır. Türkiye'nin istikrarlı ilerleyişine Türk milleti omuz vermiştir. Birlikte çok daha güçlü olduğumuzu hatırlatmak isterim.

"YAKLAŞAN HESAP GÜNÜNÜ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Baharı getireceğiz diyenlerin damı karla kaplanmıştır. Direne direne kazanacağız diyenlerin ocaklarına incir ağcı dikilmiştir. Kiralık anket şirketlerinin kuyruklu yalanlarını ezip geçtik. Çöktü dediler dimdik doğrulduk. Baraja takılacağımızı söylediler, çoşkun ırmaklar gibi taştık. Onlar bizi tanımıyor, melun niyet sahiplerini biz gayet iyi biliyoruz. Yaklaşan hesap gününü de dört gözle bekliyoruz. Varsın kendilerini biraz daha oyalasınlar, Türk milletinin kudretini eninde sonunda görecekler.

"HAKKIN VE MİLLETİN ÇİZGİSİNDEN ASLA TAVİZ VERMEYİZ"

Çetin saldırılar bize sökmez. İhanetin fermanı bize geçmez. Fitne ve dedikodular önümüzü kesemez. Yaparız, başarırız, huzur ve barış deriz. Hakkın ve milletin çizgisinden asla taviz vermeyiz.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER

Köylüleri ve TRT'yi suçlayan tavrı halen şoku atlatamadığının göstergesidir. Bu ayıplı sözler milletimizi derinden yaralamış ve CHP'ye oy veren vatandaşlarımızı da şaşırtmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu'nu defalarca uyardık. CHP'den vekil kapan doğruca kendi evine gitti. Dolduruşa geldiler. Yine Kılıçdaroğlu'nu Mevlana'nın sözüyle uyardım. Kiminle dolaştığınızı kiminle dostluk ettiğinize dikkat edin dedim.

"100 MADDELİK ANAYASA TEKLİFİMİZ GÖRÜŞÜLMEYE HAZIRDIR"

MHP ve Cumhur İttifakı Türkiye'mize kapsayıcı bir anayasa kazandırmak için elini taşın altına koymaya hazırdır. 100 maddelik anayasa teklifimiz hazırdır. MHP yeni anayasa konusunda sık sık tekrarladığı çalışmalarını bitirmiş ve metin yazımı tamamlanmıştır. Teklif maddelerimiz müzakere edilmek için hazırdır.

