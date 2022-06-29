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  4. Son dakika! Devlet Bahçeli'den dörtlü zirve açıklaması: Milli bir başarıdır

Son dakika! Devlet Bahçeli'den dörtlü zirve açıklaması: Milli bir başarıdır

29.06.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli dün akşam saatlerinde Türkiye, Finlandiya ve İsveç Dışişleri Bakanlarının imzasıyla yürürlüğe giren mutabakatla ilgili, "Türkiyemiz Madrid'de istediğini almıştır" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Devlet Bahçeli'den dörtlü zirve açıklaması: Milli bir başarıdır

Son dakika: Dünyada ses getiren Türkiye-Finlandiya-İsveç mutabakatıyla ilgili bir açıklama da MHP Genel Başkanı Bahçeli'den geldi. Yazılı açıklama yayımlayan Bahçeli, "Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın Dışişleri Bakanları eliyle imza altına alınan muhtıra metni, ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır" ifadelerini kullandı.

"TARİHİ BİR KARAR"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yazılı açıklamasında; İspanya’nın başkenti Madrid’de yapılan NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in dörtlü görüşme formatında bir araya geldiklerini hatırlattı.

AA-20220628-28282999-28282995-TURKIYE_ISVEC_VE_FINLANDIYA_ARASINDA_UCLU_MEMORANDUM_IMZALANDI

Bahçeli, bu görüşmeden sonra toplantıda hazır bulunan üç ülkenin devlet ve hükumet başkanları nezaretinde, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik süreci hakkında üçlü memorandum imzalandığını kaydederek şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın dışişleri bakanları eliyle imza altına alınan (10 maddelik) muhtıra metni ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, aynı şekilde milli bir başarıdır. Madrid’de gerçekleşen dörtlü zirvede Türkiye’nin güvenlik endişeleri giderilmiş; haklı tezleri, meşru teklifleri, terörle mücadele kararlılığı tasdik ve tescil edilmiştir. Kaldı ki, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede tam bir dayanışma ve işbirliği iradesi gösterilmesi hususunda görüş birliği sağlanmıştır. Uluslararası bir organizasyonun bünyesinde ilk defa FETÖ’nün, PYD ve YPG’nin terör örgütü olarak tanımlanması, bu çerçevede İsveç ve Finlandiya’nın anılan terör örgütlerine destek sağlamayacaklarını yazılı güvenceyle taahhüt etmeleri tarihi bir karardır. Yine bu iki ülkenin milli güvenliğimize yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek verecek olmaları mühim ve memnuniyet verici bir gelişmedir."

"HİÇ KİMSE KARALAMAYA TEŞEBBÜS ETMEMELİDİR"

MHP lideri Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye’ye karşı saldıran tüm terör örgütlerini açık ve net olarak kınamaları, PKK’yı yasaklanmış bir terör örgütü olarak teyit etmeleri, Türkiye’ye uyguladıkları silah ambargosunu kaldıracaklarının sözünü vermeleri, yine Türkiye’nin terör zanlılarına dair sınır dışı veya iade taleplerini ivedilikle ve bütün boyutlarıyla işleme koyacaklarını açıklamaları, PKK’nın ve diğer tüm terör örgütlerinin, bunların uzantıları ile iltisaklı kuruluşlarının, ilaveten paravan örgütlerinin ve eleman devşirme faaliyetlerinin soruşturulup yasaklama tedbirini uygulamaya geçecek olmaları hem bir diplomasi zaferi, hem de dirayetli bir devlet ve hükumet marifetidir. Türkiye’miz Madrid’de istediğini almıştır. Hiç kimse bu saygı duyulup takdir edilmesi gereken çarpıcı tabloyu karalamaya, fiyasko iftirasıyla izaha teşebbüs ve tevessül etmemelidir. Zillet ittifakının ve bu ittifaka sözcülük yapan odakların derin bir hayal kırıklığı eşliğinde, terörizmin ve terör örgütlerinin arkasına geçip Türkiye’yi taşlamaları, gerçekleri çarpıtma densizlikleri utanç verici bir durum, ayıplı bir tutumdur."

"YAKINDAN TAKİP EDİLECEK"

Bahçeli, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üye olmalarının önünde, en azından Türkiye’nin ortaya koyduğu sağlam ve tutarlı duruş açısından engel kalmadığına işaret ederek, "Bundan sonra her NATO üyesi ülke ahlak ve samimiyet testinden geçecek, söz ve vaatlerine müzahir hareket edip etmedikleri yakından takip edilecektir. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Dışişleri Bakanımızı ve tüm diplomatlarımızı gönülden kutluyor, her birisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

(DHA)

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