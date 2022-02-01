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  4. Son Dakika: Devlet Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na 'balıkçı' tepkisi! "İstanbul'da balık baştan, tuz da hepten kokmuştur"

Son Dakika: Devlet Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na 'balıkçı' tepkisi! "İstanbul'da balık baştan, tuz da hepten kokmuştur"

01.02.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda görüntülenmesiyle ilgili konuşan Bahçeli, "İstanbul'da balık baştan, tuz da hepten kokmuştur. İstanbul, İstanbul olalı böyle bir zillet görmemiştir" açıklamasında bulundu. Bahçeli, İmamoğlu'na tepki göstererek "Bizim dileğimiz Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevinden affını istemesi ve İstanbul'un önünü bir an evvel açmasıdır" ifadelerini kullandı

Son Dakika: Devlet Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na 'balıkçı' tepkisi! "İstanbul'da balık baştan, tuz da hepten kokmuştur"

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında milletvekillerine sesleniyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Türkiye ile ilgili, milletimizle ilgili her konu başlığı fikir ve siyasetimizin merak ve mücadele sahasıdır. Böyle de olmalıdır. MHP'nin siyaseti doğrudur, sistemi doğrudur, sevdası doğrudur. Türkiye'yi çevreleyen sarsıcı olayların, sıcak gerilim hatlarının milli şuurla ele alınması bize göre mecburiyettir.

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ

Rusya ve Ukrayna arasında kutuplaşmanın milli çıkarlarımıza hangi düzeyde tesir edeceğini, muhtemel savaş halinin Türkiye'ye nasıl etki edeceğini iyi ölçmek lazımdır. Temennimiz aklıselimin galip gelmesi, barış ve sükunetin iki ülkenin politikasına hakim olmasıdır. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı zaruridir. Bu ülkenin en ciddi talihsizliği güç blokları arasına sıkışıp kalmasıdır. Ukrayna'nın akıbeti, işgale uğrayıp uğramayacağı ABD ve Rusya'nın diyalog trafiğine bağlanmıştır. Ukrayna'nın adeta sömürge ülke muamelesi görmesi bize göre değer kaybıdır. NATO Genel Sekreteri, NATO'nun olası işgal durumunda Ukrayna'ya savaş birlikleri gönderme durumu olmadığını belirtmiştir, Biden da aynı çizgidedir.

PKK/YPG'ye verilen anti tank füzelerinin aynısı Ukrayna'ya da gönderilmiştir. ABD, hem nalına hem de mıhına vurmayı tercih etmektedir. Soğuk savaştan bu yana ilk defa bir ABD uçak gemisi NATO komutasına tevdi edilmiştir. Rusya da donanmasını sayı ve kuvvet bakımından güçlendirirken askeri yığınağı da Ukrayna sınırında artırmıştır.

İMAMOĞLU'NA 'BALIKÇI' TEPKİSİ

Meteoroloji günlerce kar yağışı ile ilgili uyarılarda bulundu. Belediye Başkanı, büyükelçiyle balıkçıda yemeğe gidiyor. İstanbul'da balık baştan, tuz da hepten kokmuştur. İstanbul, İstanbul olalı böyle bir zillet görmemiştir. Bir büyükelçiyi 16 milyondan daha fazla önemseyen birine bu şehir nasıl emanet edilecektir? Ayrıca bu görüşmeden Dışişleri Bakanlığı bilgilendirildi mi? Kar yağışını konuşmazlar, balıkçıyı konuşmazlar; yüzsüzce MOBESE’yi dillerine dolanmaktan geri durmazlar. İzleniyorlarmış, dinleniyorlarmış, şiddetli kar fırtınası varken balık lokantasında ne aradığınızı, hangi gizli emellerin peşinden koştuğunuzu söyleyin

ABDULHAMİT GÜL'ÜN İSTİFASI

Abdulhamit Gül’ün bakanlıktan af istemesini MOBESE kayıtlarının ortaya çıkmasına bağlayan CHP zihniyetinin itibar suikastleri asla tutmayacaktır.

SEZEN AKSU'YA TEPKİ

Adem ile Havva'ya hakaret bir şarkı sözü ya da sanat olarak görülemez. Kim ne söylerse söylesin bizim duruşumuz bellidir.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP
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