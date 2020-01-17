Son dakika! Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Kılıçdaroğlu dosyamız hazır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

FETÖ'nün siyasi ayağı nerede? Bulun getirin kardeşim. Beynin bulamıyorlarsa bize yetki versinler, biz buluruz. Vekillerin işi değil, savcılık hakimlik mi yapacağız. İktidar, yargıçlara tam yetki verip arkasında durmalı.

CHP "Yurtta Sulh Konseyi" için önerge vermeli.

(ByLock listesi) Listeyi savcıya vermezse, ona suç duyurusunda bulunacağız.

(Tiyatro eleştirisi) Neden siz gitmeyip hanımları gönderiyorsunuz.

