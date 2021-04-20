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Son Dakika: Devlet Bahçeli'den flaş 'yeni anayasa' mesajı

20.04.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni anayasa ile ilgili, "Bu tarihi göreve MHP ön şartsız hazırdır" dedi. Son günlerde sıkça gündeme gelen '128 milyar dolar' iddiaları ile ilgili de konuşan Bahçeli, "Bre utanmazlar, 128 milyar doları bırakın da, 104 emekli amiralin 4 Nisan bildirisinin hesabını verin. Çünkü alayınız işin içindesiniz. Aradığınız para devletin kasasında, peki siz neredesiniz?" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Devlet Bahçeli'den flaş 'yeni anayasa' mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

'YENİ ANAYASA' MESAJI

Bahçeli, "Teferruattan arındırılmış, yalın ve anlaşılır, hükümleri arasındaki çelişkilerden ayıklanmış, kısa, net, milli ve manevi hayatımızın esaslarını kavramış, bize özgü, bizi yansıtan, gelecek ile geçmişi temerküz etmiş, gerekçeleriyle gerçekleri yakalamış bir anayasayla Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl dönümünü kucaklamamız kaçınılmaz milli bir görevdir. Bu tarihi göreve MHP ön şartsız hazırdır" dedi.

Bahçeli ayrıca, "MHP yeni anayasa vizyonunu kavramış ve kararlılıkla çalışmaya koyulmuştur. Allah’ın izniyle yakın bir tarihte çalışmalarımız nihayete erecek, ortak akılla ve Cumhur İttifakı’nın ortak iradesiyle milletimizin şanına, şöhretine, vasfına, vakarına, varlığına müstahak bir anayasa hazırlık süreci inşallah tamamlanmış olacaktır" ifadelerini kullandı.

MECLİS'E GELEN FEZLEKELER

Meclis'e getirilen fezlekelerle iligili de konuşan Bahçeli, "Hiçbir bölücü odağın, terörizme yardım ve yataklık yapan hiçbir menfur oluşumun, Mehmetlerimize kast eden, vatan evlatlarına kurşun sıkan hiçbir hain örgüt uzantısının Gazi Meclis’te yeri olamaz, demokrasi adına söyleyecek tek bir sözleri dahi bulunamaz" açıklamasında bulundu.

'128 MİLYAR DOLAR' ÇIKIŞI

Bahçeli, son günlerde gündemde olan '128 milyar dolar' ve 'emekli amirallerin bildirisi' ile ilgili olarak, "Bre utanmazlar, 128 milyar doları bırakın da, 104 emekli amiralin 4 Nisan bildirisinin hesabını verin. Çünkü alayınız işin içindesiniz. Aradığınız para devletin kasasında, peki siz neredesiniz?" ifadelerini kullandı.

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Devlet Bahçeli

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