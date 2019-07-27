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Son dakika! Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.07.2019 15:25 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Amasya'da konuşuyor.

Son dakika! Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

MHP'ye güvendiniz, güveninizi boşa çıkarmayacağız, biz varsak umut, huzur, çare, sarsılmaz bir duruş, sağlam bir şuur vardır.

ABD'nin tutarsız çelişkili tavırları nedeniyle PKK sınırlarımızda yuvalanmıştır.

CHP Genel başkanının 'bize mi saldıracaklar' dediği YPG, Ceylanpınar' bir kez daha roket atmış 6 kişinin yaralanmasına neden olmuştur.

CHP Genel Başkanına soruyorum. Terörle mücadele hakkında ne düşünüyorsunuz, hangi hazırlıklara sahipsiniz?

Mutfakta ateş varsa söner. Bugün az yediysek yarın çok yeriz. Peki ağlayan analara ne diyeceksiniz?

Ayrıntılar geliyor...

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Devlet Bahçeli Son dakika MHP Amasya

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