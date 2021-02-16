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Son Dakika: Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

16.02.2021 11:03 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Dileğimiz teröristlerin peşinin bırakılmaması. Kandil'e bir şafak vakti, Türklüğün şanlı bayrağı dikilmeli. Terör kampları yıkılıp yakılmalıdır. Sincar'ın yerle bir edilmesi artık hayat memat konusudur" açıklamasını yaptı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Tarihi varlığımızı birilerinin lütfuna borçlu değiliz. Kan verdik, can verdik, bu topraklara 'vatan' dedik. "Neyimiz var?" diye soranlara, onlarda bulunmayan, şeref, onur, namus ve iman değerleri ile cevap verdik. Şuur varsa akıl vardır, fikir vardır, çare vardır, azim vardır, atılgan ve çevik bir irade vardır. Yeri geldi işgallerle, yeri geldi işbirlikçilerle mücadele ederek milli bekamızı muhafaza ettik. Terörle huzur ayrımında ara bir durak yoktur. Kurduğu cümlelere amaları, fakatları patlayıcı gibi konuşlandıranlar sadece korkak değil, sadece kokuşmuş değil, aynı zamanda terörün irili ufaklı koçbaşlarıdır. Bu koçbaşları Türk Milleti'ne ve Türkiye'ye ait olan her değere mesafelidir.

'SİNCAR'IN YERLE BİR EDİLMESİ ARTIK HAYAT MEMAT KONUSUDUR'

10 Şubat 2021'de Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesine yapılan Pençe Kartal-2 Harekatı cumartesi günü tamamlanmıştır. Harekat süresince teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat deposu ile sözde karargah olarak kullanılan pek çok yer tahrip edilmiştir, çok sayıda terörist ihanetlerinin bedelini canları ile ödemiştir. Dileğimiz teröristlerin peşinin bırakılmaması. Kandil'e bir şafak vakti, Türklüğün şanlı bayrağı dikilmeli. Terör kampları yıkılıp yakılmalıdır. Sincar'ın yerle bir edilmesi artık hayat memat konusudur.

'GARA'DA AKAN KAN ALAYINIZI BOĞACAK'

Bizleri derinden üzen şehadetler yaşanmıştır. Millet ve vatan bu kahraman şehitlerimize minnettardır. Şehitlerimizin naaşları Ankara'da dualar eşliğinde vatan toprağına emanet edildi. Aldığımız bir başka kara haber yürekleri adeta kasıp kavurdu. PKK terör örgütü tarafından kaçırılan 13 kahraman kardeşimiz bir mağara deliğinde baş bölgelerine yakın mesafeden ateş edilerek şehit edildiler. Bu katliam yeryüzünde çok nadir görülen bir canavarlık örneğidir. Suçsuz günahsız, üstelik savunmasız insanlarımıza kurşun sıkmak terörizmin ilkel yüzünü tekrar deşifre etmiştir. Bu kadar mı alçaldınız? PKK/YPG'ye kol kanat geren sözde insan hakları savunucuları, şimdi ne diyeceksiniz? Gara'da akan kan alayınızı boğacak, biliyor musunuz?

Bundan sonra terörle mücadele stratejisinde Gara öncesi ile sonrası aynı olmayacak, inanıyorum. PKK ile saf tutan kim varsa tepeden tırnağa tutuşturulacak. PKK terör örgütü ya silahları ile ve son teröriste kadar güvenlik güçlerine teslim olup adalet önünde hesap verecektir, ya da azdan az çoktan çok gidecek, hainlerin kafaları koparılacak. O mağarada aslında Türk Milleti'nin tamamına ateş açılmıştır. Biz göreceğimizi gördük, çekeceğimiz çileyi çektik. Bundan böyle gerisini bölücüler, yardım ve yataklık yapan işbirlikçiler, teröristler düşünmelidir. Başımız sağolsun, vatanımız sağolsun, milletimiz varolsun. Sonsuza kadar tanrı Türk'ü korusun ve yüceltsin.

Ön şartsız şekilde, devletimize ve hükümetimize bu mücadelede desteğimiz tamdır ve tartışmasızdır. Bu vatandan bu ülkeden hainlerin tamamını söküp atmalıyız. Bu ülkeyi seveni severiz, sevmeyene 'cehenneme kadar yolun var' deriz. Artık bir karar arifesindeyiz. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne terörü bitirmiş şekilde ulaşmak durumundayız. Biliyorum bu zor ve zahmetli bir süreçtir ancak Gara'daki barbarlık bir kırılma anıdır. Evlatlarımızın kurşun yediği mahalde terörün ele başları birer birer sallandırılmazsa yüreklerimiz soğumayacak. Herkes tarafını ve tercihini yapmak mecburiyetindedir. Teröre sessiz kalarak her gün bir yerimizden mi koparılacağız?

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