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  4. Son Dakika: Devlet Bahçeli'den Türk Ocakları'na Kemal Kılıçdaroğlu tepkisi! 'Bunu nasıl yaptınız?'

Son Dakika: Devlet Bahçeli'den Türk Ocakları'na Kemal Kılıçdaroğlu tepkisi! 'Bunu nasıl yaptınız?'

28.06.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. İdam cezası tartışmalarına değinen Bahçeli, genel kurula kanun teklifi gelmesi durumunda seve seve destek vereceklerini belirtti. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Türk Ocakları'na davet edilmesine de çok sert tepki göstererek "Davet ede ede Kılıçdaroğlu mu edilmiştir? Bu gaflete nasıl kapıldınız? Kılıçdaroğlu'nun Karl Marx'tan alıntı yapmasına nasıl katlandınız?" dedi.

Son Dakika: Devlet Bahçeli'den Türk Ocakları'na Kemal Kılıçdaroğlu tepkisi! 'Bunu nasıl yaptınız?'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamasından satırbaşları;

Cüneyt Arkın'ın vefat etmesinden büyük bir üzüntü duydum. Yüzlerce filme imza atarak milletimizin kalbinde taht kurmuştur. Türk sinemasına seviyeli bir yorum getiren hayatı boyunca çizgisini hiç değiştirmeye Cüneyt Arkın, şahsiyetiyle, sanatçı kimliğiyle hayat verdiği karakterleriyle her zaman hatırlanacaktır.

MHP, adım adım 2023'ün temel taşlarını döşemektedir. Bugünün işini yarına bırakmadan çalışıyoruz, üretiyoruz. Geceyi gündüzle buluşturup, çalışmanın erdemiyle yoğruluyoruz.

Adım adım 2023, ilçe ilçe aydınlatma temasıyla, icra ettiğimiz çalışmalar kapsamında 589 ilçemizi ziyaret ederek, MHP'nin ve Cumhur ittifakının mesajlarını taşıdık. Vatandaşlarımızla görüştük, esnaflarımızla dertleştik. Hamd olsun MHP'ye yönelen millet iradesini görmekten memnuniyet yaşadık.

"SAYIN ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI YASALDIR"

Cumhur 2023'te geleceğine sahip çıkacak, tarihine sahip çıkacak, diriliş ve yükseliş ümidi olan ittifakını destekleyecektir. Cumhur ittifakının önü açıktır. Cumhur ittifakının iktidar yürüyüşünü durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın hiçbir sisli ve şüphe çeker yanı olmayan adaylığı üzerinden nifak yayanlara diyorum ki, yenilen pehlivan güreşe doymaz. Sayın Erdoğan'ın adaylığı yasaldır. 2023'te sayın cumhurbaşkanımız yeniden ve çok güçlü bir şekilde cumhurbaşkanı seçilecektir.

KARAMOLLAOĞLU'NA YANIT

Saadet Partisi Genel Başkanı, 'Yüzde 100 kazanırız diyemem ama yüzde 99,99 kazanırız' açıklaması yapmış. Şu temelsiz ve ucube kehanete güler misiniz ağlar mısınız? Sayın Karamollaoğlu'na hayal dünyasında mutluluklar diliyorum.

SEL MESAJI

Son yıllarda iklim değişikliği başta olmak üzere, ortaya çıkan doğal afetler, elbette hayatın doğal akışını etkilemektedir.

Dün bu afetlerden etkilenen tüm illerimize geçmiş olsun diyorum. Doğal afete maruz kalan tüm vatandaşlarımızın yanında olduğumu belirtiyorum.

ORMAN YANGINLARI

Ormanlarımız bizim milli servetimizdir. Ormanlarımızı ateşe verenler, ihanetle bile izah edilemeycek kötülük yapmışlardır. Geçen hafta Marmaris'te 4500 hektarlık ormanlık alan yangında zarar görmüştür. Yeşile, doğa, orman canlılarına, saldırı içinde olanlara en ağır cezayı vermek milletimizin haklı beklentisidir. Böylesi bir canavarlığın olağan karşılanması akla da, adalete de bütünüyle aykırıdır. Her canı sıkılan bir yeri yakarsa, milli varlığımızı nasıl koruyacağız.

İDAM CEZASI TARTIŞMALARI

Orman yakanlarla mücadele etmek amacıyla idam cezasını tartışmalarını çok yararlı gördüğümü şayet bu cezanın tekraren hukuk mevzuatımıza girmesiyle ilgili bir kanun teklifi gelirse de seve seve destek olacağımızı açık seçik beyan ve ifade ediyorum.

İdam cezasının; kadın cinayetleri, terör suçlarını da kapsayacak bir genişlik içinde olmasını bekliyor ve ümit ediyorum.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Marmaris’te çıkan orman yangınları süresince ‘zillet ittifakı’nın nerede durduğu, körkütük bir şekilde istismar çukuruna nasıl gömüldüğü bir kez daha teyit edilmiştir. Devlet tüm imkanlarını seferber etmişken Kılıçdaroğlu da husumet seferine çıkmıştır.

Kılıçdaroğlu, dil sürçmesinden midir, bildiği ya da haber aldığı karanlık bir malumattan mıdır bilinmez ’orman yangını olacağını herkes biliyordu’ diyerek itirafta bulunmuş. Kılıçdaroğlu, orman yangının çıkacağını nerden biliyorsun? Kim sana kripto mesaj gönderiyor?

YUNANİSTAN ÇIKIŞI

Adaları silahlandıran Yunanistan’a itiraz etmeyenlerin Türkiye’yi yargılamaya da hakları yoktur.

TÜRK OCAKLARI'NA ÇOK SERT TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun sempozyumda ne işi vardır? Biz bu hazin manzarayı nasıl okuyalım? Neye yoralım? Nasıl yorumlayalım? Davet ede ede Kılıçdaroğlu mu edilmiştir? Tepkim 3-5 yöneticiyedir. Nasıl bunu yaptınız? Bu gaflete nasıl kapıldınız? Kılıçdaroğlu'nun Karl Marx'tan alıntı yapmasına nasıl katlandınız. İçinize nasıl sindirdiniz? Bunu nasıl hazmedebildiniz? Ben çok üzüldüm, dalıp dalıp uzaklara gittim. Acaba Türk Ocakları yöneticileri hiç mi vicdan azabı çekmedi?

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Niye kaldırdınız peki
Kadın erkek ayrımı yapmayın. Kadın cinayetine idam isteniyorsa erkek cinayetine de idam istensin. Katılanlar beğenebilir
yaz geldi ya gecen senede cigerlerimoz yandi ya hani havalar isininca yanginlat cikar kripto nedir

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