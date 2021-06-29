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Son Dakika: Devlet Bahçeli'den "Üniversite sınavı kaldırılsın" çağrısı

29.06.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üniversite sınavlarının kaldırılması çağrısında bulundu.

Son Dakika: Devlet Bahçeli'den "Üniversite sınavı kaldırılsın" çağrısı

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, konuşmasında üniversite sınavlarının kaldırılması gerektiğini söyledi.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"ÜNİVERSİTE SINAVI KALDIRILSIN" ÇAĞRISI

Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır. Türkiye'de toplam üniversitelerin kontenjan sayısı 1 milyonu aşmaktadır. Pek çok üniversitenin kontenjanı dolmamaktadır. Ortaöğretim başarısını ve ortaöğretim sonunda olgunlaşma sınavını esas alan, fırsat eşitliği gözeten üniversiteye geçiş sistemi uygulanmalıdır.

Üniversite sınavlarına neşter vurmanın zamanı gelmiştir. Her önüne gelen Z Kuşağı'ndan bahsediyor, sınav kuyusundan gençliğin nasıl çıkacağını kimse konuşmuyor. Buna karşın MHP dert etmiş, sınav maratonunda eriyip gitmelerine gönlü razı gelmemiştir. Manevi ve kültürel değerlerimizi özümsemiş, yeni gelişmelere açık, toplumsal duyarlılığı yüksek, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, demokrat, inançlı nesillerin yetişmesi Türkiye'nin kalkınma gayesini kamçılayacaktır.

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Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliği sağlayarak, bütün evlatlarımız, ilgileri doğrultusunda hayata hazırlanmalıdır.

KATAR İLE EĞİTİM ANLAŞMASI TARTIŞMASI

CHP Genel Başkanı 25 Haziran'da Twitter'da gençlerimizi galeyana getirmek için fitne tezgahını açtı. YKS'ye bir gün kala gençlerimizi kışkırtmaya niyetlenen Kılıçdaroğlu, kendini de rezil etti. Kazın ayağı hiç de Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi değildi. Türkiye ile Katar arasında askeri alanda eğitim, teknik ve bilimsel işbirliği anlaşmaları imzalanmıştı. Bu anlaşmanın hükümleri dikkate alınıp askeri alanda işbirliği arzu edilerek, Doha'da imzalanan protokol, kapsamında sadece askeri personelin, Türkiye'de eğitim alması kararlaştırılmıştı. Yani Katarlı gençlerin sınavsız okumaları gerçek dışı bir iddiaydı. Kılıçdaroğlu, Türk gençliğinden özür dilemek zorunda.

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Anahtar Kelimeler:
sınav Devlet Bahçeli MHP
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