SON DAKİKA | Devlet Bahçeli'nin 'Mayıs' çıkışına AK Parti'den yeşil ışık! Hamza Dağ açıkladı, seçim tarihiyle ilgili alınacak karar bir ilk olacak!

Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçim tarihiyle ilgili yaptığı açıklamada Mayıs ayını işaret ederek "Bu işi bitirelim" demesi, siyaset kulislerini yeniden hareketlendirdi. Kulislerde Mayıs ayında seçimin yapılmasına neredeyse kesin diye bakılırken, AK Parti'den açıklama geldi.

BAHÇELİ'NİN "MAYIS'TA SEÇİM" ÇIKIŞINA AK PARTİ'DEN YANIT

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada seçim tarihiyle ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.

AK Partili Dağ'ın açıklamalar şöyle;

"Haziran ayında seçimlerin yapılmasının bir takım sorunları var. Tatil zamanın başlaması, sınav tarihleri diğer taraftan hac dönemine denk gelmesi. Sayın Bahçeli de ifade etti bugün. Bu durumdan dolayı seçim tarihinin güncellenmesi söz konusu olabilir.

Bu bir erken seçim değil. Böyle nitelendirilemez. Muhalefet ise hemen her 6 ayda bir erken seçim sözlerini ifade ediyordu. Bunun erken seçim olmadığını onlar da bilir.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Meclis'te 360 vekilin oyu gerekiyor. 6 Nisan tarihinden sonra olacak seçime destek vermeyeceklerini belirttiler. Meclis'te çoğunluk olmazsa Cumhurbaşkanı kararıyla da böyle bir seçim tarihi kararı alınabilir. Böyle bir karar alınırsa da bir ilk olarak uygulanacak. Anayasa'da bunun bir karşılığı var. Cumhurbaşkanımız bir seçim kararı aldığı zaman bu kamuoyuyla paylaşılacaktır. "

SİYASETTE İHA-SİHA POLEMİĞİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın SİHA üreticisi Baykar'a yönelik açıklamaların da tepki gösteren Dağ, Ali Babacan'a sert tepki gösterdi.

Dağ, ''Burada bir siyasi duruş söz konusu değil'' diye konuştu.

''GÜÇ SAVAŞINI GEÇTİ MEYDAN MUHAREBESİNE DÖNDÜ"

Siyasette ortak yetki tartışmalarına da değinen Dağ, ''Bu demokrasinin geldiği noktaya ters bir durum. Kendi içlerinde de bu konuda çelişki var. Anadolu'da bir tabir vardır, çift kazık yere batmaz. Altı kazık hiç batmaz. Altılı masa arasındaki durum artık bir güç savaşını geçti meydan muharebesine döndü'' değerlendirmesi yaptı.

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