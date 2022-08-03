Son dakika | Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı'dan KPSS açıklaması: Müfettişler ÖSYM'ye gidecek

Son dakika: Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı, KPSS'deki 'aynı soru' iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Bugün DDK müfettişleri KPSS sınavı ile ilgili ÖSYM'ye gidecek. Problemli bir durum var gibi gözüküyor. KPSS raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak" dedi. NTV'ye konuşan Arıncı, rapor için bir süre öngörmediklerini de sözlerine ekledi.

2022 KPSS İPTAL EDİLECEK Mİ?

İddialara konu olan soru sayısının 20-30 olarak belirtiliyor.

İhtimaller arasında yer alan soru iptali durumunda KPSS puanlarını oldukça fazla etkileneceğini, bu yüzden de sınavın iptal edilmesinin çok daha güçlü bir olasılık olduğu söyleniyor.

İddiaların araştırılması sürecinde ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise görevden alınmıştı.

Ayrıntılar geliyor...



