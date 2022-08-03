Son dakika: Devlet Denetleme Kurulundan KPSS hakkında suç duyurusu

Son dakika: KPSS'deki benzer soru ve sızdırılma iddiaları üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Devlet Denetleme Kurulunu görevlendirmişti. ÖSYM Başkanı Halis Aygün de dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görevden alınmıştı. Bugün gelen son dakika bilgisine göre DDK KPSS hakkında suç duyurusunda bulundu.

İNCELEME BUGÜN BAŞLATILDI

2022-KPSS lisans oturumundaki bazı soruların, bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu iddiasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iddiaların incelenmesi için dün DDK'ye talimat vermişti.

Talimatın ardından DDK müfettişleri incelemelerine başlamıştı.

DDK ayrıca iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

