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  4. Son dakika: 'Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi' TBMM'de kabul edilerek yasalaştı... Yanlış bilgi yayana hapis cezası!

Son dakika: 'Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi' TBMM'de kabul edilerek yasalaştı... Yanlış bilgi yayana hapis cezası!

13.10.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, "Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenlemeyle gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. İşte madde madde bilinmesi gerekenler...

Son dakika: 'Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi' TBMM'de kabul edilerek yasalaştı... Yanlış bilgi yayana hapis cezası!

Son dakika haberi... Son dakika haberi... Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi ve görüşmelerin sonunda teklif kabul edildi.

Yasalaşan maddelere göre; internet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınacak. Basın kartı başvurusu İletişim Başkanlığına yapılacak, resmi nitelikte kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

Basın kartı talep edenlerde, 18 yaşını bitirmesi, en az lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olması, kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması şartı aranacak.

Son dakika: Dezenformasyon yasası teklifinde en çok o madde tartışılmıştı! Kritik 29. madde Meclis'ten geçti...Son dakika: Dezenformasyon yasası teklifinde en çok o madde tartışılmıştı! Kritik 29. madde Meclis'ten geçti...

İŞTE YENİ DÜZENLEMEYLE YÜRÜRLÜĞE GİREN BAZI MADDELER

  • Halk arasında endişe, korku veya panik amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

  • Resmi ilanlar, şartları Basın İlan Kurumu Genel Kurulunca belirlenecek internet haber sitelerinde de yayımlanacak.

  • Basın kartı talep eden medya mensuplarının ve enformasyon görevlilerinin ilgili Kanun kapsamına dâhil edilmesi öngörülüyor.

  • İnternet haber sitelerinde çalışanlar basın mensubu sayılacak.

  • Çocukların, internette veya sosyal medyada yasa dışı, ahlaki değerlere aykırı ve zararlı olabilecek içeriklere maruz kalmasının önüne geçilebilecek.

  • Çocukların, gençlerin ve ailenin, internetin yasa dışı içerikleri hakkında bilinçlendirilmesi ve güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne ilave görevler verilecek.

  • Tüm haber siteleri, yayınladıkları içerikleri saklamak zorunda olacak. Yasa, hukuka aykırı içeriklerin yok edilmesinin veya keyfi olarak ortadan kaldırılmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

  • Bir içerik için verilen kaldırma kararı, tüm site ve platformlarını kapsayacak. Her site için ayrı ayrı karar çıkartılmasına gerek kalmayacak.

  • Haber sitelerini desteklemek amacıyla belli kurallar çerçevesinde resmî ilan ve reklamlar, haber sitelerinde yayınlanabilecek.

  • Bir haber sitesi künyesiz bir şekilde faaliyet gösteremeyecek

  • Bir gazete için geçerli kurallar, haber üreten internet siteleri için de geçerli olacak.

  • Sosyal medya platformlarına BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) denetlemesi koşulu getiriliyor.

  • Sosyal ağlara Türkiye ofisi açma ve Türkiye temsilcisi bulundurma zorunluluğu getirilecek. Temsilcinin gerçek kişi olması halinde bu kişinin Türkiye’de ikamet etmesi ve Türk vatandaşı olması gerekecek. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
basın tbmm yasa
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