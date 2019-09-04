Son dakika: DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. DGS tercih sonuçları açıklandı mı? 30 Haziran tarihinde düzenlenen ve daha sonra sonuçları açıklanan sınavda adaylar tercih işlemlerini yaptıktan sonra heyecanla sonuçları bekliyorlardı. Son dakika açıklamasında DGS tercih sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu.

DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

İşte yapılan açıklama:

2019-DGS yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Eylül 2019 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

