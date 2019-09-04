HABER

Son dakika: DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 16:13 | Son Güncelleme

ÖSYM tarafından DGS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. 21-28 Ağustos tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından adaylar heyecanlı bekleyişini sürdürüyordu. Binlerce adayı yakından ilgilendiren DGS tercih sonuçları sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açıldı.

Son dakika: DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. DGS tercih sonuçları açıklandı mı? 30 Haziran tarihinde düzenlenen ve daha sonra sonuçları açıklanan sınavda adaylar tercih işlemlerini yaptıktan sonra heyecanla sonuçları bekliyorlardı. Son dakika açıklamasında DGS tercih sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu.

DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

İşte yapılan açıklama:

2019-DGS yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Eylül 2019 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

PARTNER Bahar alerjileriyle başa çıkamıyor musunuz? Size bir önerimiz var Bahar alerjileriyle başa çıkamıyor musunuz? Size bir önerimiz var
Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonuKarabük'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Osmanlı zabıta kıyafeti ile karanfil dağıttılarOsmanlı zabıta kıyafeti ile karanfil dağıttılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dgs dgs yerleştirme sonuçları ösym Son dakika

En Çok Okunan Haberler

İBB'de üst düzey bir istifa daha!

İBB'de üst düzey bir istifa daha!

Altınla ilgili önemli tahmin! 6 ay içinde...

Altınla ilgili önemli tahmin! 6 ay içinde...

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

20 günlük bebeğini öldürüp intihar etmişti! Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, taş çıktı

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

İSPARK otoparklarına değnekçi işgali

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

Son dakika! S-400 eğitimleri Rusya'da başladı

MSB duyurdu: S-400 eğitimleri başladı

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.