Son dakika DHKP/C operasyonu! Türkiye sorumlusu yakalandı

Yakalananlar aras\u0131nda aranan ter\u00f6ristler listesinde \u201cgri\u201d kategoride yer alan ve \u00f6rg\u00fct\u00fcn s\u00f6zde T\u00fcrkiye sorumlusu oldu\u011fu ileri s\u00fcr\u00fclen Kamile Kay\u0131r'\u0131n da oldu\u011fu belirtildi.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...\n(\u0130HA) S\u0131rf ona ula\u015fmak i\u00e7in... 2 bin 700 metre rak\u0131mda \u015fa\u015f\u0131rtan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcBeyaz e\u015fya fiyatlar\u0131ndaki d\u00fc\u015f\u00fc\u015f sekt\u00f6r\u00fc hareketlendirdiElektrik dire\u011finde s\u0131k\u0131\u015fan kedi kurtar\u0131ld\u0131
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