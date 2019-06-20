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Son dakika DHKP/C operasyonu! Türkiye sorumlusu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 12:17 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika DHKP/C operasyonu! Türkiye sorumlusu yakalandı

Yakalananlar arasında aranan teröristler listesinde “gri” kategoride yer alan ve örgütün sözde Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen Kamile Kayır'ın da olduğu belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

(İHA)

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DHKPC operasyon gri liste istanbul kamile kayır

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