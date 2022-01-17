Son dakika: Dilara Yıldız cinayetinde hakimlikten flaş karar! Oktay Dönmez ile Dilara Yıldız'ın telefonları...

Son dakika haberine göre İstanbul'da eski nişanlısı Oktay Dönmez'in silahla katlettiği avukat Dilara Yıldız cinayeti soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. İki ismin cep telefonu kayıtlarının incelenmesine karar verildi.

Sabah'ın haberine göre İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın kayıtların incelenmesi yönündeki talebini kabul etti. Korkunç cinayeti aydınlatmak için araştırmalarına devam eden savcılık, telefon kayıtlarıyla ilgili gelecek olan bilirkişi raporunu bekliyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 10 Ocak tarihinde İstanbul Tuzla'da meydana geldi. 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız, kendisini saplantı haline getirerek ölüm tehditleri eden kendisiyle aynı yaştaki eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından katledildi.

10 GÜN BOYUNCA BEKLEMİŞ

Bir restoranda meydana gelen olayın öncesinde iddiaya göre Oktay Dönmez, duruşmaları nedeniyle bir süredir şehir dışında olan Avukat Dilara Yıldız'ın Tuzla'da bulunan evinde 10 gün boyunca gelmesini bekledi. Dönmez, eski nişanlısı eve geldiğinde silah zoruyla alıkoyarak darp etti. Daha önceden hazırladığı senetleri Yıldız'ın imzalamasını ve ona ait olan otomobili kendi üzerine geçirmesi için baskı yaptı.

POLİS GELDİ, TETİĞİ ÇEKTİ

Oktay Dönmez tarafından zorla alıkonularak polis merkezinin yanında bulunan restorana getirilen avukat Dilara Yıldız burada bir süre katiliyle birlikte oturdu.

Lavoboya giderken dahi genç kadının yanından ayrılmayan katil Oktay Dönmez restorana gelen polis ekiplerini görünce panik yaparak ayağa kalktı. Dilara Yıldız'a 5 el ateş eden Dönmez, olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalanırken, Dilara Yıldız hayatını kaybetti.

TEHDİT MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Korkunç cinayetin ardından Oktay Dönmez'in, Avukat Dilara Yıldız'a sosyal medya ve whatsapp üzerinden mesajlar attığı belirlendi. Kan donduran mesajlarda, Dönmez'in Yıldız'ı öldüreceğini planladığını ve kendisine 'Elime düştüğün ilk fırsatta kendi kanınla sana duş aldıracağım. Blöf değil icraatın da alasıdır. Bana dua edeceksin. Son kez anneni aratacağım. Sadece düştüğünde kucağıma. Sonrada zaten mermerin yazılacak, vasiyetini hazırla. Şimdiden biletin kesildi çoktan. Çok zamanın yok bu hayatta' dediği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Tehdit mesajlarını sosyal medya hesabında paylaşan Yıldız, 'Özür dileyerek paylaşmak ve buradan cevap vermek istiyorum.. Öncelikle bu yabancı kaynaklı numaradan yazınca şikayet etsem de bulunamam sanıyorsun, rahatsın ama nasıl bulunduğunu sana yaşatarak öğreteceğim' dediği görüldü.

SAVCILIK TALEPTE BULUNDU

Tüm bu olayların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında savcılık, meydana gelen cinayeti tüm detaylarıyla aydınlatmak için harekete geçti. Savcılık, maktul Dilara Yıldız ve genç kadını katleden eski nişanlısı Oktay Dönmez'in telefon kayıtlarının incelenmesi için İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne talepte bulundu.

KAYITLAR İNCELENECEK

Bu kapsamda İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği savcılığın talebini değerlendirdi. Hakimlik, savcılığın telefon kayıtlarının incelenmesi talebini inceleyerek kabul etme kararı aldı. Hakimliğin talebi kabul etmesinin ardından Dilara Yıldız ve Oktay Dönmez'in telefon kayıtlarının incelenmesi için bilirkişiye gönderilecek. Soruşturmayı yürüten savcılık, bilirkişi raporunun gelmesini bekliyor.



