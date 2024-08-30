HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi: "Anne beni saldılar, acilen bana birini yolla"

Son dakika | Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi: "Anne beni saldılar, acilen bana birini yolla"

30.08.2024 09:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İzmir'deki sokak röportajında söyledikleri sonrası tutuklanıp tüm Türkiye'nin gündemine yerleşen Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi. Annesi, Kayserilioğlu'nun gece yarısı telefonsuz bir şekilde salındığını, kızının yoldan geçen birinden telefon isteyip "Anne beni saldılar, acilen bana birini yolla" dediğini söyledi.

Son dakika | Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi: "Anne beni saldılar, acilen bana birini yolla"

Son dakika haberi: Türkiye'de uygulanan Instagram yasağıyla ilgili bir röportajda hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözlerle yüklenen Dilruba Kayserilioğlu tutuklanmıştı. 12 Ağustos'tan beri İzmir Şakran Cezaevi'nde tutuklu olan Kayserilioğlu dün akşam saatlerinde tahliye edildi.

"GECE YARISI SALMIŞLAR. TELEFON YOK, BİZE ULAŞAMIYOR"

Kayserilioğlu'nun annesi Aysel Kayserilioğlu, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bırakılacağından bilgimiz yoktu. Kimsenin, ne avukatımızın ne bizim, kimsenin bilgisi yoktu. Yine usulsüzce oldu. Gece yarısı salmışlar. Telefon yok, bir şey yok. Çocuğun elinde, bize ulaşamıyor falan. Bir şekilde ulaştı. Bir şekilde arkadaşlarını yolladım ve geldi.

Ekran görüntüsü 2024-08-30 100156

Çocuğumu gördüğüm için çok mutluyum ama ben yalnız bir kadınım yalnız ve dul bir kadınım. O saatte çocuğumun salınması ne avukata ne bana haber verilmemesi üzdü beni. Cezaevinin dışına bırakmışlar, telefon yok, ulaşamıyor hiçbir şekilde. Bir şekilde yanından biri geçiyormuş. Ondan Allah razı olsun telefonunu alıyor ve 'Anne beni saldılar acilen bana birini yolla’ dedi. Hemen arkadaşlarına ulaştım onlar aldı geldi o saatte. Eline bir çöp torbası vermişler, ‘Eşyalarını oraya koy’ demişler. Haber verseler en azından bavulla giderdik, çocuğumuzu toplardık. Elinde o torbayla, o şekilde geldi çocuğum."

ÖZGÜR ÖZEL ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel başkanı Özgür Özel, dün Dilruba Kayserilioğlu’nu cezaevinde ziyaret etmişti. Kayserilioğlu’nun 3 Eylül günü duruşmada serbest kalacağını ümit ettiklerini aktaran Özel, “Kendisi de serbest kalmayı ümit ediyor. Ben kendisini 9 Eylül günü partimizin 101’inci kuruluş yıl dönümünde Ankara’daki törenlere ve akşamki konsere davet ettim. 9 Eylül günü için randevulaştık. Ümit ediyoruz ki Dilruba’nın hiç değilse bu isteğini boşa çıkaracak, onu üzecek bir durumla karşı karşıya kalmayız” demişti.

AW277089_03

NE OLMUŞTU?

Türkiye'deki Instagram yasağı kararına tepkisini sokak röportajında dile getiren Dilruba Kayserilioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve hükümeti de sert şekilde eleştirmişti. Kayserilioğlu ayrıca "Sosyal medyayı kullanan influencer'lar var. Türkiye'nin hatta dünyanın artık yüzde 90'ı geçimini Instagram üzerinden sağlıyor. Hiçbir gerekçe sunmadan bir akşam çat diye 'kapattım, oldu' olmaz" diyerek karara isyan etmişti.

Bu sözlerinin ardından Kayserilioğlu "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından gözaltına alınmıştı. Kayserilioğlu'na "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu yönünden yurt dışına çıkış yasağı konarken, tahliye kararı verilmiş, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan ise tutuklu kalmaya devam etmişti.

Ezber bozan 'Dilruba' çıkışı Ezber bozan 'Dilruba' çıkışı
CHP lideri Özgür Özel'den 'Dilruba' kararı! CHP lideri Özgür Özel'den 'Dilruba' kararı!
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sokak röportajı
En Çok Okunan Haberler
Mansur Yavaş'a şimdiden yeşil ışık!

Mansur Yavaş'a şimdiden yeşil ışık!

Arda'ya 4 dakika yetti! oyuna girdi, beraberlik golü geldi

Arda'ya 4 dakika yetti! oyuna girdi, beraberlik golü geldi

Diyanet'ten Zafer Bayramı mesajı! Dikkat çeken 'Atatürk' detayı

Diyanet'ten Zafer Bayramı mesajı! Dikkat çeken 'Atatürk' detayı

Anne beni saldılar, acilen bana birini yolla

Anne beni saldılar, acilen bana birini yolla

Van'da petrol heyecanı! Çalışmalar başladı, jandarma gece gündüz elde silah nöbet tutuyor

Van'da petrol heyecanı! Çalışmalar başladı, jandarma gece gündüz elde silah nöbet tutuyor

Türkiye'den kaçmıştı! Uçaktan iner inmez MİT'e teslim edildi

Türkiye'den kaçmıştı! Uçaktan iner inmez MİT'e teslim edildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.