Son dakika | Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi: "Anne beni saldılar, acilen bana birini yolla"

Son dakika haberi: Türkiye'de uygulanan Instagram yasağıyla ilgili bir röportajda hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözlerle yüklenen Dilruba Kayserilioğlu tutuklanmıştı. 12 Ağustos'tan beri İzmir Şakran Cezaevi'nde tutuklu olan Kayserilioğlu dün akşam saatlerinde tahliye edildi.

"GECE YARISI SALMIŞLAR. TELEFON YOK, BİZE ULAŞAMIYOR"

Kayserilioğlu'nun annesi Aysel Kayserilioğlu, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bırakılacağından bilgimiz yoktu. Kimsenin, ne avukatımızın ne bizim, kimsenin bilgisi yoktu. Yine usulsüzce oldu. Gece yarısı salmışlar. Telefon yok, bir şey yok. Çocuğun elinde, bize ulaşamıyor falan. Bir şekilde ulaştı. Bir şekilde arkadaşlarını yolladım ve geldi.

Çocuğumu gördüğüm için çok mutluyum ama ben yalnız bir kadınım yalnız ve dul bir kadınım. O saatte çocuğumun salınması ne avukata ne bana haber verilmemesi üzdü beni. Cezaevinin dışına bırakmışlar, telefon yok, ulaşamıyor hiçbir şekilde. Bir şekilde yanından biri geçiyormuş. Ondan Allah razı olsun telefonunu alıyor ve 'Anne beni saldılar acilen bana birini yolla’ dedi. Hemen arkadaşlarına ulaştım onlar aldı geldi o saatte. Eline bir çöp torbası vermişler, ‘Eşyalarını oraya koy’ demişler. Haber verseler en azından bavulla giderdik, çocuğumuzu toplardık. Elinde o torbayla, o şekilde geldi çocuğum."

ÖZGÜR ÖZEL ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel başkanı Özgür Özel, dün Dilruba Kayserilioğlu’nu cezaevinde ziyaret etmişti. Kayserilioğlu’nun 3 Eylül günü duruşmada serbest kalacağını ümit ettiklerini aktaran Özel, “Kendisi de serbest kalmayı ümit ediyor. Ben kendisini 9 Eylül günü partimizin 101’inci kuruluş yıl dönümünde Ankara’daki törenlere ve akşamki konsere davet ettim. 9 Eylül günü için randevulaştık. Ümit ediyoruz ki Dilruba’nın hiç değilse bu isteğini boşa çıkaracak, onu üzecek bir durumla karşı karşıya kalmayız” demişti.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'deki Instagram yasağı kararına tepkisini sokak röportajında dile getiren Dilruba Kayserilioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve hükümeti de sert şekilde eleştirmişti. Kayserilioğlu ayrıca "Sosyal medyayı kullanan influencer'lar var. Türkiye'nin hatta dünyanın artık yüzde 90'ı geçimini Instagram üzerinden sağlıyor. Hiçbir gerekçe sunmadan bir akşam çat diye 'kapattım, oldu' olmaz" diyerek karara isyan etmişti.

Bu sözlerinin ardından Kayserilioğlu "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından gözaltına alınmıştı. Kayserilioğlu'na "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu yönünden yurt dışına çıkış yasağı konarken, tahliye kararı verilmiş, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan ise tutuklu kalmaya devam etmişti.