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Son Dakika: Dinamik denetim modeli uygulamasının sonuçları açıklandı

08.03.2021 17:20 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Dinamik denetim modeli uygulamasının sonuçları açıklandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dinamik denetim modeli kapsamında 6 Mart'ta 119 bin 610 personelle, 206 bin 713 iş yeri, 4 bin 47 pazar yeri kontrol edildi. Denetimlerde 3 bin 82 iş yeri/işletmeye uyarı cezası verildi, 3 bin 351 işletme/iş yeri ve kişi hakkında idari işlem uygulandı" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Kontrollü Normalleşme" sürecinde salgınla mücadele tedbirlerine uyumun sağlanması amacıyla başlatılan "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında, konu bazlı haftalık tematik denetimler ülke genelinde devam ediyor.

Bu çerçevede, ilk olarak 6 Mart'ta tüm il ve ilçelerde restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme-içme yeri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek, lokali gibi umuma açık iş yeri/işletmeler denetlendi.

Vali, vali yardımcısı, kaymakam başta olmak üzere 8 bin 476 yöneticinin bizzat katıldığı denetimlerde, 119 bin 610 personelden oluşan 29 bin 689 ekip görev yaptı.

Gün boyu süren denetimler kapsamında, 206 bin 713 yeme-içme yeri ve umuma açık iş yeri/işletme ile 4 bin 47 pazar yeri/semt pazarı ve sosyete pazarı kontrol edildi.

Tedbirlere aykırı davrandığı tespit edilen 3 bin 82 iş yeri/işletme hakkında uyarma cezası, 3 bin 351 iş yeri/işletme ve kişiye idari işlem uygulandı.

Tedbirlere aykırı davranan iş yeri/işletme ve kişiler hakkında toplam 398 suç duyurusunda bulunuldu.

Ayrıca 20 iş yerine kapatma cezası verilen denetimlerde, 106 araç faaliyetten men edildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İçişleri Bakanlığı

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