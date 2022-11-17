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Son dakika: Dışarı çıkacaklar dikkat! İstanbul Valiliği uyardı... Kuvvetli sağanak yağış geliyor

17.11.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Plan yapacaklara kötü haber geldi. İstanbul Valiliği, kötü hava şartlarına karşı sarı kodlu uyarı paylaşımında bulundu. Valiliğin sağanak yağışa karşı uyarıda bulunduğu sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Ani sel, su bakını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı. Öte yandan İzmir için de sağanak uyarısı yapıldı. İşte hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: Dışarı çıkacaklar dikkat! İstanbul Valiliği uyardı... Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Son dakika: İstanbul Valiliği, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sağanak yağışa karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan uyarı paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden itibaren yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar İstanbul il geneli ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde (Çerkezköy, Saray, Marmara Ereğlisi, Çorlu, Ergene, Kapaklı) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (15-35 kg/m2) olması bekleniyor.

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Ani sel, su bakını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteo Uyarı Rengi (17-18 Kasım 2022 Perşembe-Cuma)

Sarı

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır."

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İZMİR İÇİN DE SAĞANAK UYARISI GELDİ

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden İzmir için de uyarı yapıldı. Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren İzmir'in kuzeyinde (Dikili, Bergama) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-80 kg/m2 ), yarın sabah saatlerinden sonra etki alanını genişleterek İzmir'in merkez ilçeleri ile Aliağa, Bayındır, Bergama, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2 ) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kuvvetli yağışın, saat 21.00 itibarıyla başlayacağının ve yarın gece yarısına kadar aralıklarla süreceğinin tahmin edildiği kaydedildi. (DHA)

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İstanbul Valiliği sağanak uyarı

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