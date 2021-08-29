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  4. Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması

Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması

29.08.2021 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Bakan Çavuşoğlu açıklamasında, "Biz Türkiye olarak göç konusunda ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yeterince yerine getirdik. Bizim artık ilave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir." ifadelerini kullandıç

Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıda yaptığı açıklamada Afganistan'daki son durumu ve Kabil Havalimanı konusunu değerlendirdi.

"SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları şu şekilde:

"Biz Türkiye olarak göç konusunda ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yeterince yerine getirdik. Bizim artık ilave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir.

(Kabil Havaalanı'nın güvenliğinin sağlanması) Havaalanı konusu gerçekten ciddi bir konu, bunu titizlikle değerlendiriyoruz.

(Afganların Türkiye'de tutulacağı iddiaları) Böyle bir teklif ne Almanya'dan ne de başka bir ülkeden bize gelmedi."

AYRINTILAR GELECEK...

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Afganistan Mevlüt Çavuşoğlu
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