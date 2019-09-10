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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 12:27 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin "Eğer bu iş birliğinden bir sonuç çıkmazsa biz her türlü hazırlığımızı yaptık ve bu bölgeye gireriz.' Bunu kabul etmemiz mümkün değildir." diye konuştu.

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile ortak basın toplantısı düzenledi. Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, ABD'yi uyararak 'Eğer bu iş birliğinden bir sonuç çıkmazsa biz her türlü hazırlığımızı yaptık ve bu bölgeye gireriz.' diye konuştu.

'UYARILARIMIZI NET BİR ŞEKİLDE AÇIKLADIK'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şunları ifade etti:

"ABD ile müzakerelere başladığımız zaman bir ilk adım atıldı. Bir ortak harekat merkezi kurulacaktı. Biz bunu iyi bir başlangıç olarak değerlendirdik. Uyarılarımızı da net bir şekilde açıkladık. ABD, başta Münbiç yol haritası olmak üzere bu terör örgütüyle (YPG/PKK) girdiği angajmanlardan ötürü sözünü tutmamıştır. Bugün geldiğimiz noktada uyarılarımızda ne kadar haklı olduğumuzu gördük.

ABD'nin oyalama sürecine girmek istediğini düşünüyoruz. ABD'nin attığı adımlar kozmetik adımlardır. Türkiye'nin planı hazır.

'BÖLGEYE GİRERİZ'

Eğer bu iş birliğinden bir iş çıkmazsa biz her türlü hazırlığımızı yaptık ve bu bölgeye gireriz. Nasıl YPG ve DEAŞ'tan bölgeleri temizlediysek bu bölgeleri de temizleriz.

ABD ile çalışmak istedik ama şu an tavırları daha çok YGP/PKK yanlısı bir tavırdır."

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu güvenli bölge Son dakika

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
atıp tutmalar başladı yine,
Bu ülkenin yöneticileri hristiyanlarin ve yahudilerin başına bela olsun benim bastacimdir.
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