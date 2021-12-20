Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu duyurdu: Türk heyeti Katar'a gidiyor! "Şartlar uyarsa Kabil Havalimanı'nı Katar ile birlikte işleteceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Sri Saifuddin Abdullah ile düzenlenen basın toplantısında TURKOVAC ve Kabil Havalimanı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"PİYASAYA GİRDİĞİNDE AŞIYI PAYLAŞMAKTAN MEMNUNİYET DUYACAĞIZ"

Çavuşoğlu; " TURKOVAC piyasaya girdiği zaman kullanılmaya başlandığı zaman kardeşlerimizle bu aşıyı paylaşmaktan memnuniyet duyacağız. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere bu aşıyı ulaştıracağız. Kardeş Malezya halkının Türkovac’tan faydalanmasından memnuniyet duyacağız." dedi ve açıklamalarına şöyle devam etti:

"KATAR İLE BERABER HAVAALANLARINI İŞLETİRİZ"

"Kabil Havalimanı konusunda uzmanlarımız Doha'ya gidiyorlar bugün. Türk ve Katar şirketi Afganistan’daki 5 havaalanının birlikte işletilmesi için mutabakat imzaladı. Afganistan geçici yönetimine ortak tekliflerde bulunacağız. Çarşamba günü geçici yönetimle bu konuyu birlikte alacaklar.. Şartlarımız uyarsa Katar ile beraber havaalanlarını işletiriz. Uymazsa şartlar illa işleteceğiz diye bir şey yok. Önümüzdeki günlerde netleşecek."

DHA



