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  4. SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü! İşte masadaki konular

SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü! İşte masadaki konular

08.06.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan ile Blinken arasındaki görüşmede 5 kritik konu görüşüldü. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü! İşte masadaki konular

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsveç’in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konuları ele alındı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, "Blinken, Bakan Fidan’ı yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir. Görüşmede ayrıca, İsveç’in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konuları ele alınmıştır. Her iki bakan, iki ülke arasında ortak gündem konularını ele almak üzere en kısa süre zarfında tekrar görüşme iradelerini vurgulamışlardır" denildi.

(DHA)

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