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  4. Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile ortak basın toplantısı düzenliyor

Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile ortak basın toplantısı düzenliyor

14.10.2023 17:10 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Mısır'ın başkenti Kahire’de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Fidan, Shoukry ile birlikte basın açıklaması yapıyor. Bakan Fidan, Gazze'de 300 civarında çift uyruklu Türk vatandaşının olduğunu belirterek "30'u tahliye edildi, çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile ortak basın toplantısı düzenliyor

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Hakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
Sayın Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildim. Sayın Sisi Mısır ve Türkiye arasındaki ilişkilerin ileriye taşınması konusunu ilettiler.

Filistinlilerin Mısır'a sürülme politikasını doğru bulmuyoruz, bu konuda Mısır'ın yanındayız. Filistin sorunu Türkiye ve Mısır’ın ortak duruşa sahip olduğu konu. Masum sivilleri hedef alan saldırıları ve sivil can kayıplarını elbette reddediyoruz, kınıyoruz.
Bölgedeki Müslüman ülkeler olarak adil ve kalıcı bir barışın garantörü olarak bir barışın kurulmasıdır. İsrail'i uluslararası hukuka bağlı kalmaya davet ediyoruz. İki devletli çözüm tek geçerli çözüm yolu.

Gazze'ye acil yardım malzemeleri konusu da masaya yatırdık. Bölgede hizmet verilmesi planlanan bir hastane kurulmasını da değerlendirdik.

Büyükelçilerimizin atanmasıyla diplomatik ilişkileri olması gereken yere konuşlandırdık.

GAZZE'DEKİ TÜRK VATANDAŞLARI

Krizin ilk anından itibaren Mısır ile koordineli şekilde çalışma içinde olduk. Sivil toplum örgütlerimiz de seferber oldular. 3 uçak gönderdik, uçaklar gelmeye devam edecek. Başka ülkelerle de yardım konusunu görüşmekteyiz. BM de alanda var Mısırlı yetkililerin koordinasyonunda bu işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz.
Sınır kapısının ne zaman hangi şartta açılacağına ilişkin çok ciddi müzakerelerin olması gerekiyor. Biz biliyoruz ki Gazze kuşatmalarında Mısır tarihi rol oynadı. Tahliyeler konusunda yine Mısır makamlarıyla ve İsrail makamlarıyla yakın iş birliği içindeyiz. 300 civarında çift uyruklu Türk vatandaşı bulunmakta. 30'unun tahliyesini başardık. Sınır kapısı kapalı olduğu için çalışmalarımız devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Fidan Mısır

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