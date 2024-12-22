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  4. Son dakika|Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’de Ahmed eş-Şera ile görüştü! "PKK-YPG bir an önce kendisini feshetmelidir"

Son dakika|Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’de Ahmed eş-Şera ile görüştü! "PKK-YPG bir an önce kendisini feshetmelidir"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
22.12.2024 18:16
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam’da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Bakan Fidan, "Zaman bekle gör dönemi değildir. Harekete geçmeliyiz. Toprak bütünlüğü tartışılamaz. PKK/YPG'ye Suriye’de yer olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyoruz. PKK-YPG bir an önce kendisini feshetmelidir" dedi. Ahmed eş Şara, Suriye'deki silahlı grupların kendilerini feshedeceklerini belirterek, "Suriye ordusunun oluşumu sağlanacak" diye konuştu

Son dakika|Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’de Ahmed eş-Şera ile görüştü! "PKK-YPG bir an önce kendisini feshetmelidir"

Suriye'de Esad rejimin devrilmesinin ardından bölgede yaşanan gelişmeleri Türkiye yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera bir araya geldi. Fidan, Şam'a yaptığı ziyaret kapsamında Şera ile görüştü.

Bakan Fidan ve Şara, ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmet eş-Şara, uluslararası topluma Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırması çağrısında bulundu.

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Ahmed eş-Şera'nın açıklamaları;

"Dost ülke Türkiye, devrimin başından beri Suriye halkının yanında durdu. Bunu unutamayacağız. Suriye’deki silahlı grupların kendilerini feshedeceklerini belirterek, “Suriye ordusunun oluşumu sağlanacak” dedi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları;

"Tarihin doğru tarafında yer almanın gururunu yaşıyoruz. Türk halkı ve devleti her zaman sizin yanınıza olacaktır. görüşmede Suriye'de istikrarın öneminin altını çizdik.

Suriye'nin bütün etnik ve dini mezhep grupları daha mutlu ve huzurlu olacak.
bugün Şam'dayım en dar günlerinizde olduğu gibi bugün de sizleri yalnız bırakmayacağız. Bu zafer sizindir başka kimsenin değildir. Suriye tarihi bir fırsat yakaladı.

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"PKK-YPG BİR AN ÖNCE KENDİSİNİ FESHETMELİDİR"

Bundan sonra Suriye'nin geleceğine siz karar vereceksiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye her zaman yanınızda olacaktır. Bu zafer Suriye'nindir, Suriye tarihi bir fırsat yakaladı. Görüşmede geçiş döneminin tamamlanmasının önemine değindik. Suriye'de güvenlik tesis edilmeli. Zaman bekle-gör dönemi değil. Harekete geçmeliyiz. Toprak bütünlüğü tartışılamaz. PKK/YPG'ye Suriye’de yer olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyoruz.

PKK-YPG bir an önce kendisini feshetmelidir. Baas karanlığından kurtulan Suriye, DEAŞ ve PKK'dan temizlenecek."

Anahtar Kelimeler:
suriye Hakan Fidan dışişleri bakanı
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