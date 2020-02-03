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  4. Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 17:42 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili, Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sergey Lavrov

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sayın Başkan bunun intikamını almazsanız daha hiç bi şey yapamazsınız. Dünya aleme rezil oluruz.
Rusyasız hiçbir şey yapamayan acizler.
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