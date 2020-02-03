Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye g\u00f6re, Bakan \u00c7avu\u015fo\u011flu, Rus mevkida\u015f\u0131 Lavrov ile telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesi ger\u00e7ekle\u015ftirdi.\n\u0130kili, Suriye'deki son geli\u015fmeleri ele ald\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Ses k\u0131s\u0131kl\u0131\u011f\u0131na do\u011fal \u00e7\u00f6z\u00fcmlerPARTNERDo\u011fu\u015ftan 31 parmakl\u0131 olan 63 ya\u015f\u0131ndaki kad\u0131n 'cad\u0131' ilan edildi\u0130dlib \u015fehitlerinin kimlikleri belli oldu
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