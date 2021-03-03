Son Dakika: Dışişleri Bakanı'ndan Mısır açıklaması!

Çavuşoğlu, 18 Şubat'ta Mısır'ın Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri için ilan ettiği ruhsat sahalarından 18. saha ile Türk kıta sahanlığının sınırlarını kabul ettiğine dair yorumların sorulması üzerine, Mısır'ın 2020'de Yunanistan'la anlaşma imzaladığı zamanda da Türkiye'nin kıta sahanlığının güney sınırlarına saygı duyduğunu belirtti.

Mısır'ın Türkiye'nin kıta sahanlığının içine girmeden kendi kıta sahanlığı içinde sismik araştırma ve faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Çavuşoğlu, "Mısır, bizim kıta sahanlığımıza saygı göstermeye devam ediyor, biz bunu olumlu karşılıyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye ve Mısır'ın Doğu Akdeniz'de en uzun karası ve sınırları olan iki ülke olduğuna dikkati çekerek, "İlişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz." dedi.

MISIR DOĞALGAZ ARAYACAĞINI DUYURMUŞTU!

Geçen ay Mısır, Akdeniz ve Kızıldeniz'deki 24 blokta petrol ve doğalgaz keşfi başlatacağını duyurmuştu.

Açıklama Mısır Petrol Bakanlığı'ndan geldi. 24 blokta petrol ve doğalgaz arama ve üretimi için ihale turunun başlatıldığı bildirildi.

Petrol ve doğalgaz aranacak blokların Süveyş Körfezi, Batı Çölü ile Doğu ve Batı Akdeniz'de yer aldığı belirtildi.

