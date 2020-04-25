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  4. Son dakika! Dışişleri Bakanlığı: 40 bini aşkın vatandaşımız yurda getirildi

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı: 40 bini aşkın vatandaşımız yurda getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2020 10:19 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, "Krizin başından itibaren yaklaşık 75’den fazla ülkeden 40 bini aşkın Türk vatandaşı yurda getirilmiştir" açıklamasını yaptı.

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı: 40 bini aşkın vatandaşımız yurda getirildi

Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeleri paylaştı. Bakanlık yaptığı açıklamada "Krizin başından itibaren yaklaşık 75’den fazla ülkeden 40 bini aşkın Türk vatandaşı yurda getirilmiştir." ifadesine yer verdi.

Bakanlık şunları ifade etti:

23 Nisan 2020 tarihinde 3, 24 Nisan 2020 tarihinde 7 olmak üzere toplam 10 vatandaşımız yurtdışında vefat etmiştir.

24 Nisan 2020 tarihi itibariyle toplam 23 bin 530 vatandaşımız KYK öğrenci yurtlarında kalmaktadır. Gözlem süresi sona eren 32 bin 763 vatandaşımız ise söz konusu yurtlardan tahliye edilmiştir.

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı koronavirüs

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