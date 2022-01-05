Son dakika! Dışişleri Bakanlığı açıkladı! Ermenistan ile normalleşme sürecinde kritik tarih belli oldu

Son dakika gelişmesine göre Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme adımları çerçevesinde yapılacak ilk görüşmenin tarihi belli oldu. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri arasındaki ilk toplantı 14 Ocak 2022 tarihinde Moskova’da yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri Arasındaki İlk Toplantı Hk. https://t.co/8oWp34tJZQ pic.twitter.com/KpNGIDy7g4 — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 5, 2022

TÜRKİYE SERDAR KILIÇ'I ÖZEL TEMSİLCİ OLARAK ATAMIŞTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'la normalleşme görüşmeleri kapsamında Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın görevlendirildiğini açıklamıştı.

Çavuşoğlu, Ermenistan'la normalleşme kapsamında karşılıklı olumlu açıklamalar yapıldığını vurgulayarak, "Biz Azerbaycan ile her konuda istişare ediyoruz ve Azerbaycan'ın bilgisi dahilinde bu tür adımları atıyoruz. Kimse Azerbaycan'dan bağımsız ya da ayrı hareket edebilir miyiz diye sorgulamasın. Bir millet iki devletiz. Bunlar olumlu şeyler hepimize faydası olacak." ifadelerini kullanmıştı.

ERMENİSTAN ÖZEL TEMSİLCİSİNİN RUBEN RUBİNYAN OLACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan da Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci olarak atanmıştı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyalog süreci kapsamında özel temsilci olacak." ifadelerini kullanmıştı.



