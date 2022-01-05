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  4. Son dakika! Dışişleri Bakanlığı açıkladı! Ermenistan ile normalleşme sürecinde kritik tarih belli oldu

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı açıkladı! Ermenistan ile normalleşme sürecinde kritik tarih belli oldu

05.01.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanlığı "Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri arasındaki ilk toplantı 14 Ocak 2022 tarihinde Moskova’da yapılacaktır." açıklamasında bulundu. Türkiye tarafından Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Ermenistan tarafından ise Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan özel temsilci olarak atanmıştı.

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı açıkladı! Ermenistan ile normalleşme sürecinde kritik tarih belli oldu

Son dakika gelişmesine göre Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme adımları çerçevesinde yapılacak ilk görüşmenin tarihi belli oldu. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri arasındaki ilk toplantı 14 Ocak 2022 tarihinde Moskova’da yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE SERDAR KILIÇ'I ÖZEL TEMSİLCİ OLARAK ATAMIŞTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'la normalleşme görüşmeleri kapsamında Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın görevlendirildiğini açıklamıştı.

serdar kılıç

Çavuşoğlu, Ermenistan'la normalleşme kapsamında karşılıklı olumlu açıklamalar yapıldığını vurgulayarak, "Biz Azerbaycan ile her konuda istişare ediyoruz ve Azerbaycan'ın bilgisi dahilinde bu tür adımları atıyoruz. Kimse Azerbaycan'dan bağımsız ya da ayrı hareket edebilir miyiz diye sorgulamasın. Bir millet iki devletiz. Bunlar olumlu şeyler hepimize faydası olacak." ifadelerini kullanmıştı.

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ERMENİSTAN ÖZEL TEMSİLCİSİNİN RUBEN RUBİNYAN OLACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan da Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci olarak atanmıştı.

rubinyan

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyalog süreci kapsamında özel temsilci olacak." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Ermenistan Türkiye Serdar Kılıç
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