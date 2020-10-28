Son dakika! Dışişleri Bakanlığı: Beyrut Büyükelçiliği önündeki alçakça eylemi kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Beyrut Büyükelçiliği önünde ırkçı Ermeni gruplar tarafından yapılan eylemle ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “Beyrut Büyükelçiliğimiz önünde 26 Ekim 2020 tarihinde Ermeni gruplar tarafından düzenlenen gösteri sırasında Türk bayrağının ve Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafının yakıldığı öğrenilmiştir. Şanlı bayrağımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu alçakça eylemi şiddetle kınıyor, sorumluları hakkında gerekli işlemin yapılmasını bekliyoruz” denildi. (DHA)

