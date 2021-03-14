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  4. Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı, Kosova’nın, Kudüs’te Büyükelçilik açmasını kınadı

Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı, Kosova’nın, Kudüs’te Büyükelçilik açmasını kınadı

14.03.2021 20:17 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı, Kosova’nın, Kudüs’te Büyükelçilik açmasını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, “Kosova’nın, Kudüs’te Büyükelçilik açmasını derin endişeyle karşılıyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kosova’nın, Kudüs’te Büyükelçilik açmasını derin endişeyle karşılıyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz.

Kendi bağımsızlıklarını kazanmak uğruna büyük acılara göğüs geren bir halkın liderlerinin, onyıllardır işgal altında yaşayan ve ağır insan hakları ihlallerine maruz kalan Filistin halkının durumunu gözardı ederek aldıkları bu karar son derece talihsizdir.

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Kosovalı liderler bu şekilde hareket ederek, Kudüs’ün statüsü konusunda ilgili Birleşmiş Milletler kararları dahil barış sürecindeki yerleşik parametrelere aykırı davranmış, iki devletli çözüm vizyonuna ve bölgedeki barış umutlarına zarar vermiştir.

Kosovalı liderlere, sağduyunun sesini dinlemeleri ve bu sorumsuz ve hukuk dışı adımdan vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi. (İHA)

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Dışişleri Bakanlığı Kudüs

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