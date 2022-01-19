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  4. Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Kudüs'teki zorla tahliyeye kınama

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Kudüs'teki zorla tahliyeye kınama

19.01.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Doğu Kudüs'te yaşayan Salihiye ailesinin evlerinden zorla tahliye edilmesi nedeniyle İsrail'i kınayan bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "İsrail'in Kudüs'ün demografik ve hukuki statüsünü aşındıran tek taraflı uygulamaları, iki devletli çözüm vizyonuna ve kalıcı barış zeminine zarar vermektedir." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Kudüs'teki zorla tahliyeye kınama

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı Doğu Kudüs'te Salihiye ailesinin evlerinden zorla tahli edilmesi nedeniyle İsrail'i kınayan bir açıklama yayınladı.

"ZORLA TAHLİYE EDİLMESİNİ KINIYORUZ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah mahallesinde yaşayan Salihiye ailesinin evlerinden zorla tahliye edilmesini kınıyoruz.

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Şeyh Cerrah semti başta olmak üzere, işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik alınan tahliye ve yerlerinden etme kararları uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırıdır.

"KALICI BARIŞ ZEMİNİNE ZARAR VERİYOR"

İsrail'in Kudüs'ün demografik ve hukuki statüsünü aşındıran tek taraflı uygulamaları, iki devletli çözüm vizyonuna ve kalıcı barış zeminine zarar vermektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Kudüs İsrail
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