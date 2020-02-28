Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan göçmenlerle ilgili açıklama

İdlib'de, 33 askerimizin şehit olduğu hain saldırı sonrası Türkiye'nin aldığı 'sınır kapılarını açma' kararının ardından sığınmacıların Avrupa'ya göçleri başladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Bakanlık, Türkiye'deki bazı sığınmacı ve göçmenlerin Batı'ya hareketinin İdlib'deki durumun kötüleşmesi halinde sürebileceğini bildirdi.

Bakanlığı'ın açıklamasının devamında, "Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur." denildi.

