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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 13:46 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşasına onay vermesi ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in bu gayrimeşru politikasını şiddetle kınıyoruz" denildi.

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde 2 bin 300'den fazla yeni konut inşasına onay vererek Filistin halkının haklarını gasbetmeyi sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in bu gayrimeşru politikasını şiddetle kınıyoruz. İsrail, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi politikasıyla uluslararası hukuku açıkça ve pervasızca çiğnemeye devam etmektedir. İsrail’in iki devletli çözüm perspektifini ortadan kaldırmayı ve işgali daimi kılmayı hedefleyen bu tasarrufunu reddediyor, kardeş Filistin halkının ve Filistin’in haklı davasının daima yanında olacağımızı yineliyoruz."

Kaynak: AA

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Son dakika Dışişleri Bakanlığı israil

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