Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği hava saldırısı sonucunda öldürülmesine ilişkin "Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlık yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Irak’ın çatışma alanı haline getirilmesinin barış ve istikrara zarar vereceği uyarısını kuvvetle tekrar vurguluyoruz.Türkiye bölgede dış müdahalelere, suikastlara ve mezhepçi çatışmalara her zaman karşı olmuştur. ABD hava operasyonunun bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracağı aşikardır. Tarafları sağ duyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve istikrarını tehlikeye atacak tek taraflı adımlardan kaçınmaya ve diplomasiye öncelik vermeye davet ediyoruz."



