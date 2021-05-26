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Son dakika! Dışişleri Bakanlığı’ndan Suriye seçimi ile ilgili açıklama

26.05.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı Suriye’deki seçimler ile ilgili açıklamada bulundu. Bakanlık, “Suriye rejimi tarafından bugün düzenlenen seçimler halkın hür iradesini yansıtmayan gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı’ndan Suriye seçimi ile ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Suriye rejimi tarafından bugün düzenlenen seçimler halkın hür iradesini yansıtmayan gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır.

Serbest ve adil olmayan şartlarda tertiplenen sözkonusu seçimler, Suriye ihtilafının siyasi çözümüne ilişkin BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı kararının lafzı ve ruhuyla bağdaşmadığı gibi rejimin siyasi sürece ilişkin samimiyetsiz yaklaşımını da ortaya koymaktadır.

Rejimin sonucu malum seçimleri öne sürerek suni meşruiyet sağlama girişimlerine izin verilmemesi ve BM kolaylaştırıcılığında, Suriyelilerin sahipliğinde ve öncülüğünde yürütülen siyasi sürecin kesintisiz devam ettirilmesi önem taşımaktadır.

Türkiye, bu yöndeki gayretlerini Suriye halkıyla dayanışma içinde kararlılıkla sürdürecektir.

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seçim suriye Dışişleri Bakanlığı

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