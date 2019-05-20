HABER

Son dakika Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 09:29 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı'nda FETÖnün sınav yolsuzluğuyla ilgili 249 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 78'i gözaltına alındı.

Son dakika Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Dışişleri Bakanlığı'na personel temini için yapılan 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarındaki sınavlarda şüpheli 249 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şöyle dendi:

"2010 - 2011 - 2012 - 2013 yılları Aday Meslek Memurluğu sınavlarına istinaden ataması yapılan 275 şahıs bulunduğu, bu şahıslardan 249'u hakkında yabancı dil sınavlarına ilişkin olarak düzenlenen bilirkişi raporları, ankesörlü telefonlar ile örgüt üyeleri ile iletişimlerine ilişkin bilirkişi raporları, örgüt tepe yönetimi ile irtibatları, ByLock kullanıcısı olmaları, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS-KPDS gibi sınavlara ilişkin olarak düzenlenen olağan dışılık raporlarında isimlerinin bulunması gibi delillere istinaden terör örgütü üyeliği nitelikli dolandırıcılık ve terör amaçlı sahtecilik suçlarının işlendiğine ilişkin yeterli şüphe yoğunluğu oluştuğu tespit edilerek, Ankara ve diğer 42 ilde şüphelilerin eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına yönelik operasyon başlatılmış olup, 78 şüpheli yakalanmış diğer şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğünce çalışmalar devam etmektedir."

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
Tarlaya çevirdikleri okul bahçesinde ekim yaptılarTarlaya çevirdikleri okul bahçesinde ekim yaptılar
Ceyhun Yılmaz: İlk Instagram mağara duvarlarıydıCeyhun Yılmaz: İlk Instagram mağara duvarlarıydı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri FETÖ gözaltı

En Çok Okunan Haberler

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

''Fatih Terim bana tokat attı''

''Fatih Terim bana tokat attı''

Otobüsün altında metrelerce sürüklendi!

Otobüsün altında metrelerce sürüklendi!

Trump, Twitter'dan ateş püskürdü: İran savaşmak istiyorsa...

Trump, Twitter'dan ateş püskürdü: İran savaşmak istiyorsa...

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Korkutan açıklamalar peş peşe geldi! 'Savaşa hazırız'

Korkutan açıklamalar peş peşe geldi! 'Savaşa hazırız'

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı

MSB duyurdu: İmha edildi!

Günlük burç yorumları 20 Mayıs Pazartesi - Ay ve Netptün'den sert etki!

Ay ve Netptün'den sert etki!

Üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki Melek öldü

Minik Melek'in feci ölümü!

Caddeler doldu taştı! 19 Mayıs 100'üncü yılında böyle kutlandı

19 Mayıs 100'üncü yılında böyle kutlandı

Metrelerce sürükledi! Korkunç kaza

Metrelerce sürükledi! Korkunç anlar

Şanlıurfa'da 2.1 büyüklüğünde deprem

Şanlıurfa'da 2.1 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.