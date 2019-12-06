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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 17:05 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin olarak "Rusya ve ABD ile sağlanan mutabakatlarda taahhütler yerine getirilmezse Barış Pınarı Harekatı'nı sürdürme hakkımızı saklı tutuyoruz. Güvenli bölgeyi teröristlerden temizleyene kadar Suriye'den çıkmayacağız." diye konuştu.

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Aksoy, "Suriye'de verilen taahhütler yerine getirilmediği takdirde Barış Pınarı Harekatını başlatma hakkımızı saklı tutuyoruz." derken Londra'daki NATO zirvesine yönelik "Türkiye NATO’dan hiçbir şey kazanmadı, Liderler Toplantısı’nda kaybetti" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Aksoy'un açıklamalarından satır başları:

"Irak'taki gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz. Mevcut tahribatın çözülmesi için biran önce yeni hükümetin kurulması gerekiyor.

BARIŞ PINARI HAREKATI AÇIKLAMASI

Suriye'de verilen taahhütler yerine getirilmediği takdirde Barış Pınarı Harekatını başlatma hakkımızı saklı tutuyoruz. Suriye teröristlerden arınana kadar Suriye'den çıkmayacağız. Bugüne kadar Suriye'de terörden temizlediğimiz bölgelere 370 bin Suriyeli gönüllü geri döndü.

BAĞDAĞDİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Bağdadi'nin ele geçirilmesinde anahtar rol oynadık.

LONDRA'DAKİ NATO ZİRVESİ

‘Türkiye NATO’dan hiçbir şey kazanmadı, Liderler Toplantısı’nda kaybetti’ iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ konusunda bakanlığımızdan 606 personel ihraç edildi."

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Dışişleri Bakanlığı Hami Aksoy

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ee ne duruyoruz o zaman???
yakında rahmetli Erbakanın dedikleri olacak perişan olup olmamaları onların elinde artık....
bende inandim
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