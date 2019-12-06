Son dakika: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Aksoy, "Suriye'de verilen taahhütler yerine getirilmediği takdirde Barış Pınarı Harekatını başlatma hakkımızı saklı tutuyoruz." derken Londra'daki NATO zirvesine yönelik "Türkiye NATO’dan hiçbir şey kazanmadı, Liderler Toplantısı’nda kaybetti" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Aksoy'un açıklamalarından satır başları:



"Irak'taki gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz. Mevcut tahribatın çözülmesi için biran önce yeni hükümetin kurulması gerekiyor.

BARIŞ PINARI HAREKATI AÇIKLAMASI



Suriye'de verilen taahhütler yerine getirilmediği takdirde Barış Pınarı Harekatını başlatma hakkımızı saklı tutuyoruz. Suriye teröristlerden arınana kadar Suriye'den çıkmayacağız. Bugüne kadar Suriye'de terörden temizlediğimiz bölgelere 370 bin Suriyeli gönüllü geri döndü.

BAĞDAĞDİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ



Bağdadi'nin ele geçirilmesinde anahtar rol oynadık.

LONDRA'DAKİ NATO ZİRVESİ



‘Türkiye NATO’dan hiçbir şey kazanmadı, Liderler Toplantısı’nda kaybetti’ iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

FETÖ İLE MÜCADELE



FETÖ konusunda bakanlığımızdan 606 personel ihraç edildi."

