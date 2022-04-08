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Son Dakika: Dışişleri Bakanlığından Rusya ve Ukrayna'ya 'ateşkes' çağrısı! "Bir an önce..."

08.04.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Ukrayna'nın Kramatorsk şehri tren istasyonunun roketlerle vurulmasının yol açtığı can kayıpları ve yaralanmaların üzüntüyle karşılandığı belirtilerek, bir an önce ateşkes ilan edilip savaşa son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Son Dakika: Dışişleri Bakanlığından Rusya ve Ukrayna'ya 'ateşkes' çağrısı! "Bir an önce..."

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk şehri tren istasyonunun roketlerle vurulması neticesinde, tahliye olmayı bekleyen onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim olay, sivillerin emniyet içinde tahliye edilmesini teminen insani koridorların tesis edilmesinin önem ve aciliyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu vesileyle, bir an önce ateşkes ilan edilerek bu yıkıcı savaşa son verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz." (DHA)

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